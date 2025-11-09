我的頻道

在英國搭飛機要注意 手機、筆電沒電「不能帶上機」

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

在英國搭飛機要注意 手機、筆電沒電「不能帶上機」

TVBS新聞網／編輯 張家語 報導
英國多家航空公司規定，手機、筆電等電子產品沒電或無法開機，將不能攜帶上機。圖為機場示意圖。(取材自https://unsplash.com/@rawkkim)

今年已有多起行動電源在飛機上起火的事件，導致多家航空公司修改行動電源登機規定，包含禁止在飛行中使用、充電或將行動電源放置於行李架等。但要前往英國的旅客需特別注意，英國多家航空公司提醒，若旅客的電子裝置在安檢時被要求開機時無法開啟，這些物品，像是手機、筆電等等可能無法與隨身行李一起登機，甚至會被安檢人員沒收。​

無法開機怕有安全疑慮 手機平板要小心

英國每日郵報報導，英國機場及多家航空公司均規定，手機、筆電、平板等電子裝置在通過安檢時必須「能夠開機」，由於這項規定看似微不足道，因此常被旅客忽略。若裝置沒電導致無法開啟，安檢人員有權將其視為安全疑慮，禁止攜帶上機。

英國政府官方網站亦明確指出「請確保電子裝置在出發前已充滿電，若電子裝置無法依照要求開啟，將不得攜帶登機。」

無法開機怎麼辦？托運、現場充電可以嗎？

英國航空（British Airways）表示，雖然一般來說旅客可攜帶電子裝置登機或托運，但安檢人員可能要求旅客開啟手機、筆電或電子閱讀器等裝置，以確認其功能正常。若無法開機，該裝置將被禁止攜帶。建議旅客確保隨身行李中的電子裝置電量充足並可開機；若無法充電，請將其放入托運行李中。

其他航空公司如瑞安航空（Ryanair）、易捷航空（easyJet）及途易航空（TUI Airline）也有相同規範。途易航空提醒，這是英國機場新的安全措施，建議旅客在登機前保持手機開機，因為在登機時可能還會進行額外檢查。

報導也提醒，若旅客需中途轉機，應避免在第一段航程中耗盡電子裝置電量，因部分機場充電設施有限或使用的插頭規格不同。建議旅客務必在出發前為手機與電子裝置充足電量，以免打擾了出遊的興致。

