旅遊／訪音樂之都維也納 走進茜茜公主世界

城市公園裡的施特勞斯金色雕像。(圖為作者提供)

一登上前往維也納的飛機，小約翰．史特勞斯的「藍色多瑙河」樂曲就在機艙裡迴盪，拂過耳畔的微風似乎都帶著旋律。

維也納總是和音樂聯繫在一起，許多享負盛名的音樂家都是誕生在維也納，或在維也納度過多年音樂生涯。除了莫札特、海頓、舒伯特、約翰．史特勞斯父子，還有布拉姆斯、貝多芬等。那些著名的樂曲如「費加洛的婚禮」、「藍色多瑙河」、「天鵝之歌」、「命運交響曲」、「英雄交響曲」、「月光奏鳴曲」等等，都是誕生在維也納，所以來到維也納，一半遊覽內容都和音樂有關，另一半則給了皇宮和博物館 。

矗立在維也納老環城大道上的維也納國家歌劇院。(圖為作者提供)

歌劇 院 維也納的象徵

維也納國家歌劇院是世界上最著名的歌劇院之一，有「世界歌劇中心」之稱。維也納國家歌劇院和倫敦皇家 歌劇院、米蘭史卡拉歌劇院、紐約大都會歌劇院，並稱世界四大歌劇院。

維也納國家歌劇院位於老環城格林大道上，始建於1861年，1869年完工，是維也納的象徵之一。我們去參觀的當晚，歌劇院正在上演「杜蘭朵」，熙熙攘攘的觀眾個個盛裝出席，華冠麗服，衣香鬢影，絡繹不絕，成了另一道亮麗的風景。

庫爾沙龍音樂廳是維也納最華麗宏偉的建築之一，無論正面、背面或側面都非常壯觀漂亮。建於1867年的這座音樂廳，緊鄰維也納城市公園，因「圓舞曲之王」約翰．史特勞斯而馳名世界，距離音樂廳幾步之遙就是約翰．史特勞斯的金色雕像，所以庫爾沙龍是最受歡迎的華爾玆音樂會舉辦地。

維也納金色大廳在中國赫赫有名，因許多中國音樂人都以能夠在此開音樂會引以為榮，金色大廳成了我們非要一窺究竟的景點。

維也納金色大廳。(圖為作者提供)

金色大廳 中國人朝聖

其實金色大廳是維也納音樂協會大樓裡六個音樂廳之一，它是最大的一個廳，長期被譽為世界上音響效果最佳音樂廳之一，每年元旦的維也納新年音樂會都會在金色大廳舉行。

金色大廳金碧輝煌，精美絕倫，無論四面牆壁還是天花板，每一處細節都精雕細刻，令人嘆為觀止。但其實金色大廳並沒有電視上看到的那麼規模宏大，連坐帶站僅能容納2000個觀眾。當年建築師對共鳴和傳聲有獨到的研究，地板下面挖空（開舞會時可以把凳子藏到地板下），仔細計算樓上包廂分割與女神柱的排列，使得觀眾無論坐在遠近高低，都能享受到同樣水平的音樂演奏。

十多年前，一大波中國音樂團體開始砸錢到金色大廳「鍍金」，以宋祖英、譚晶、孔祥東等最有名。之所以叫「砸錢」，是因為這種非官方邀請，必須付金色大廳租金。女講解員告訴我們，租一次金色大廳只需2萬5000歐元，這個價錢對於演藝界不過毛毛雨而已，因此，光是2013年前八個月，就有133個音樂團體登上金色大廳舞台。

逛博物館 一覽歷史文化

遊覽維也納最舒服的一點，就是著名博物館很集中，而且靠近奧地利議會大廈和維也納市政廳大廈，宏偉的聖史蒂芬大教堂和漂亮的聖查爾斯大教堂也不遠，時間效率高，體力也不累。

維也納博物館區是世界十大文化區域之一，維也納的精華所在地。最著名的博物館有維也納自然歷史博物館、維也納藝術史博物館，還有霍夫堡皇宮、巴洛克圖書館以及阿爾貝蒂娜博物館，都在博物館區附近，裡面收藏了歐洲各國各個時期的珍貴藝術品。

奧地利議會大廈。(圖為作者提供)

如果在博物館區逛了太多、感覺累了，可 以到奧地利議會大廈休息。建於1874年的奧地利議會大廈恢宏壯觀，大廈前面矗立著精緻的雅典娜女神雕像和噴泉。大廈寬闊的大廳，兩邊牆壁上分別用德文和英文雕刻著奧地利的歷史。市政廳是一座有五個尖塔的哥德式建築，門口廣場正舉辦熱鬧的聖誕集市，夜幕下的市政廳特別漂亮。

聖查爾斯大教堂。(圖為作者提供)

修建於1147年的聖史蒂芬大教堂高136米，是歐洲第三高的教堂，遊客可以免費進入參觀。有別於聖史蒂芬大教堂的莊嚴肅穆，必須付費才能進入的聖查爾斯大教堂，則是難得一見的巴洛克式教堂，綠色的外表，華麗的內部裝飾，給人一種輕鬆、柔和、明快的感覺。

茜茜公主海報照片。(圖為作者提供)

茜茜公主博館 探皇宮生活

很多人應該聽說過德國有一個美麗的茜茜公主，她嫁給奧地利皇帝之後，度過浪漫而幸福的一生。這次到維也納，參觀了茜茜公主博物館和美泉宮，有機會近距離欣賞茜茜公主生活過的皇宮，才發現茜茜公主過的並不是我們想像中那種浪漫美好的幸福生活。

實際上，茜茜公主的人生充滿悲劇色彩，她現在雖然成了維也納的文化符號，受到奧地利人尊崇，可當年這個追求自由、特立獨行的她，卻不被大多數奧地利人理解和愛戴。

茜茜公主博物館在龐大的霍夫堡皇宮內。霍夫堡皇宮曾經是奧匈帝國皇帝的冬宮，現在是奧地利總統官邸。茜茜博物館裡有她的生平介紹、家庭生活和婚姻生活歷程，以及她生前穿過的衣服、用過的生活用品、活動的房間，還有她閱讀的書籍、寫過的詩歌手稿。透過這些文字和物品，我們得以一窺100多年前，奧地利皇宮的宮廷生活和茜茜公主的人生軌跡。

但要體驗真正的皇家氣派和豪華，必須到維也納西南部的美泉宮，那是皇帝的夏宮。美泉宮是一座充滿巴洛克藝術的皇家建築，其華麗程度和規模僅次於法國凡爾賽宮，因此美泉宮有奧地利凡爾賽宮之稱。

美泉宮的名字來源於神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯，傳說1612年他在狩獵途中經過此地，停下休息，飲用此地一處泉水時，見泉水清澈見底，味道甘冽甜美，因此給泉水賜名「美泉」，從此「美泉」成為這一地區的名稱。1743年，奧地利女皇瑪麗亞．特雷西亞下令在此地建造一座氣勢恢宏的美泉宮和巴洛克式花園，如今，美泉宮成了維也納最著名的旅遊景點，被聯合國科教文組織列入「世界文化遺產名錄」。

美泉宮 藏豐富中國瓷器

美泉宮外牆通體金色鑲嵌綠色窗戶，開創所有皇家建築都使用同一金黃色的先河。美泉宮內有1400個房間，大多數是巴洛克式風格，其中44個為精細華美的洛可可式。宮中專門有東方古典式建築，如鑲嵌紫檀象牙的中國式房間，美泉宮裡還有許多中國瓷器，如青花瓷、明朝萬曆彩瓷大盤等，是除中國本土外，收藏中國瓷器最多的地方。

美泉宮背面的皇家花園是一座法式園林，有美麗的噴泉雕塑和碩大的花壇，以及修剪整齊的兩邊綠樹牆，綠樹牆內是44座希臘神話故事人物。美泉宮花園雖然沒有凡爾賽花園的規模和浩大，卻更集中和精致，花園盡頭建於山頂上的凱旋門，可以俯瞰維也納市區。

茜茜公主的丈夫法蘭茲皇帝於1830年出生在美泉宮，他的童年和青年時光，以及和茜茜結婚后的夏季都在美泉宮度過。1916年，法蘭茲皇帝在美泉宮走完了他的人生之路。

有300多年歷史的貝爾維帝宮，又稱美景宮，也是一座美得無以倫比的巴洛克式宮殿，現在是奧地利美術館。美景宮實際上是兩座宮殿，分為上美景宮和下美景宮，中間是一片建有精美的雕塑、噴泉、瀑布、花壇的山坡庭院，非常典雅浪漫。

維也納的音樂之風、古典氣息和浪漫情調，帶給我們一次難忘的美的享受。

茜茜公主博物館入口處。(圖為作者提供)

茜茜公主 美麗卻無奈的一生

茜茜公主於1837年12月24日的聖誕前夕出生在德國慕尼黑，她的全名很長，叫伊麗莎白．阿瑪利亞．歐根妮，茜茜是她的小名，她是家裡的第三個孩子。

茜茜公主的外祖父是德國巴伐利亞王國國王，茜茜的父親相貌英俊，風流倜儻且多才多藝，但有點離經叛道，也許是因為他是一名有著庶民血統的公爵，不是純正的貴族，所以在皇室沒有地位；他討厭宮廷生活的繁文縟節，不喜歡上層社會的貴族生活方式和貴族義務，喜歡自由自在，到處旅遊、打獵等鄉野生活。

茜茜的母親是一位貨真價實的公主，她的婚姻是老國王父親出於家族利益指定的。比起她幾個嫁到各國皇室的姊姊，她覺得自己很倒楣，難免流露出對茜茜父親的抱怨情緒；而茜茜父親也確實不是一個忠實、負責任的丈夫和父親，他在外面包養情婦，還生了兩個女兒，他和茜茜母親之間只有婚姻沒有愛情。

茜茜公主在這樣的家庭環境下長大，性格中自帶多愁善感的憂鬱氣質，她痛恨她的父親，卻也是她父母八個孩子中，受父親影響最大的孩子。她從小在大自然中長大，喜歡小動物，熱愛騎馬、游泳、划船等戶外活動。可是，這樣的生活在她15歲時改變了。

茜茜公主15歲那年，隨她母親和姊姊奈奈公主到奧地利拜訪她的姨媽索菲皇太后，和當皇帝的表哥法蘭茲。此行的目的表面上是慶祝法蘭茲的生日，實際上是要促成奈奈和法蘭茲訂婚，沒想到法蘭茲卻對比他小八歲的茜茜公主一見鐘情，法蘭茲違背母親的意願，非茜茜公主不娶，揚言如果不能娶茜茜公主，他此生將終身不婚。索菲萬般無奈之下只能同意，於是一年後，年僅16歲的茜茜公主與法蘭茲皇帝結婚，成了奧地利皇后。

可是婚後的茜茜公主很難適應嚴格的宮廷規矩，她在皇宮很孤單；法蘭茲雖然寵愛她，可是他公務繁忙，沒時間陪茜茜公主。法蘭茲是個勤政的皇帝，他每天睡在一張小小的行軍床上，清晨四點鐘起床處理政事，連飯都在辦公桌上吃。

茜茜公主一生總共生育了三女一男，前三個都被索菲以茜茜自己還是個孩子、不會撫養孩子為由剝奪了撫養權。婆婆的強勢，導致茜茜公主和皇帝的感情微妙緊張。在陪同皇帝出訪匈牙利時她帶上兩個女兒，可是兩歲的長女卻因水土不服，在匈牙利病亡。長女的夭折讓茜茜公主悲痛欲絕，索菲指責她任性導致心愛的孫女死亡，更加劇夫妻之間的裂痕，她的精神開始變得不穩定，出現抑鬱症的徵兆，厭倦履行皇后職責。

婚姻生活的不如意，茜茜開始寄情於美容與鍛鍊，她非常注重自己的外貌，每天花很多時間美容；然而51歲那年，她唯一的兒子自殺身亡，讓茜茜痛不欲生，由此陷入抑鬱症而無法治癒，她脫下華服和珠寶，從此只穿黑色衣服，不再重視自己的外貌。

1898年9月10日，茜茜公主在瑞士日內瓦被一個為了製造轟動效應的義大利無政府主義激進分子刺殺身亡，據說兇手本來的刺殺對象是奧爾良公爵，只因公爵臨時改變行程，只好轉向行蹤被報紙洩漏的茜茜公主，因為他認為刺殺對象只要是皇室成員，效果都一樣。

美景宮側影。(圖為作者提供)

法蘭茲得知噩耗後悲痛地說：「她永遠不會知道我是多麼愛她。」法蘭茲確實終生深愛且崇拜茜茜公主，他對茜茜公主百依百順，他給了茜茜無價的珠寶首飾，和難以估算的財富；然而，茜茜公主卻沒有同樣愛他。

在參觀美泉宮聽講解時，聽到茜茜公主在結婚30多年後曾寫下一段話：「婚姻真是一件荒唐的東西，一個15歲的孩子被人賣了，還發了一個誓，也不明白是什麼東西，30多年甚至更長時間也不得解脫，後悔莫及。」