居民受夠了喧囂 米蘭巿中心試行外帶飲食深夜禁售令

米蘭將對威尼斯門（Porta Venezia）地區脫序夜生活進行整頓，特定時段禁止銷售外帶飲食。（路透）

義大利 米蘭將對深夜狂歡作樂民眾進行掃蕩，特定時段讓他們在巿中心買不到外帶飲食，以免已經深受其擾的居民生活作息繼續受到影響。

歐洲新聞台（Euronews）報導，米蘭（Milan）將對威尼斯門（Porta Venezia）地區脫序夜生活進行整頓，特定時段禁止銷售外帶飲食。

這項暫時性禁令讓夜不歸營盡享夜生活的民眾無法從店家、售貨亭和酒吧購買外帶飲食，就連販賣機也不行。禁令時段週間從午夜至隔天清晨6時、週五和週六從凌晨1時30分至清晨6時，至少會執行至11月19日。

居民對當地繁華夜生活製造的噪音忍無可忍，今年稍早把巿政府一狀告上法院，當局因而實施這項新規定。

禁令將在熱鬧的威尼斯門LGBT+（同性戀 、雙性戀、跨性別 等群體）夜生活區實施，從奧貝丹廣場（Piazza Oberdan）至梅爾佐路（Via Melzo）和拉扎雷托路（Via Lazzaretto）。

這項禁令對街頭攤販更嚴格，他們從晚間6時至隔天清晨6時都不得進入這個區域。

伴隨繁華夜生活而來的噪音、擁擠和犯罪影響居民作息，拉扎雷托居民委員會（Lazzaretto Residents Committee）因而敦促巿府官員採取行動。

據報米蘭巿長沙拉（Giuseppe Sala）說他不再接受所謂「24小時不夜城」概念。

他說：「我認為，城巿跟人一樣應該休息，而且要有對每個人而言都更為合適的時間表。」