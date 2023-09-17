TikTok替阿姆斯特丹帶來大量遊客，但過度集中在網紅餐廳，以及衍生的亂象，都讓當地店家不開心。（翻攝自TikTok）

荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）受惠於TikTok 推薦，近來吸引大量國際觀光 客拜訪，許多人都是透過社群平台分享，前往當地尋找美食和景點，但是這種快節奏打卡式的旅遊模式，卻意外引起不少當地店家反彈。「衛報」報導，因為TikTok推薦來到阿姆斯特丹的遊客，幾乎都有類似特點，不去博物館或畫廊，集中在熱門商業區「De 9 Straatjes」的網紅餐廳或打卡景點，街上愈來愈多人「邊走邊吃」，讓當地許多店家非常反感，甚至有人貼出公告，提醒遊客不要在其他餐廳門口，吃不屬於他們的食物。

網路社群帶來的旋風，讓阿姆斯特丹的薯條餐廳「Fabel Friet」和咖啡 館「Chun cafe」爆紅，兩間店外總是大排長龍。上述那份提醒告示，就是由Fabel Friet老闆所張貼，他自己並不喜歡這類快閃或打卡式的旅遊，但由兩名華裔老闆創立的Chun café就不同，合夥的兩名年輕老闆，非常善於利用Instagram或TikTok等社群工具，並藉此收到網路帶來的收益，成功吸引消費者購買自家珍珠奶茶等餐點。

對於原本就在當地開店做生意的當地人，他們非常抗拒這種打卡朝聖或外帶風潮，認為這種商業模式，會害餐廳既有的老顧客們，永遠遠離這個街區。甚至有更多商家認為，外帶、打卡或邊走邊吃的模式，只應該出現在紅燈區周邊，而不該出現在運河或其他商圈，一旦普及化之後，勢必會對阿姆斯特丹造成不小傷害。

雖然商家多有反彈，但市政府經過評估表示，拍照打卡、攝影分享社群等方式，如今早就已經是各國常見的趨勢，正因為這個趨勢，替阿姆斯特丹吸引一年約2300萬人次的遊客量，「政府會做好監管，降低對商家的影響或打擾，確保發展能均衡穩定成長。」

TikTok幫荷蘭珍奶、薯條店帶錢潮 遊客邊走邊吃惹怒當地商家

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