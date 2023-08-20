2咖啡、2水要66元 要空盤+2元 義大利「瘋狂帳單」挨轟

科莫湖是義大利著名景點，一對夫婦在湖畔請服務生把三明治切成兩半，回去看帳單才發現被加收2歐元。(歐新社)

CNN報導，對許多人來說，去義大利 度假是無價的體驗，但今年夏天義大利的咖啡 店和餐廳爆發一連串抬高價格和加收費用的醜聞，可能是史上代價最高的義大利之旅。

一對夫婦在科莫湖(Lake Como)畔請服務生把三明治切成兩半，回去看帳單才發現被加收2歐元(約2.2美元)。一位年輕媽媽在羅馬的海邊小鎮奧斯蒂亞(Ostia)請服務人員用微波爐為小貝比的奶瓶加熱，也被加收2歐元。

兩位觀光 客在薩丁尼亞的Cervo飯店點了2杯咖啡和2小瓶水，結果付了60歐元(約65.7美元)。飯店老闆說，價格都寫在價目表上，收費高是因為可以欣賞附近港口的高級遊艇。

更扯的是，在義大利北部的菲諾港(Portofino)附近，觀光客向餐廳要一個空盤子，也被加收2歐元。在科莫湖畔的咖啡吧，若要在卡布奇諾咖啡上灑可可粉，額外收0.1歐元。義大利咖啡店很少在卡布奇諾上灑可可粉，因此要額外收費。

當地媒體稱這些抬高價格的亂象為「瘋狂帳單」，已被義大利消費者保護團體Consumerism No Profit記錄下來，該團體指出，義大利觀光區今夏漲價130%。