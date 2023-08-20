我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

2咖啡、2水要66元 要空盤+2元 義大利「瘋狂帳單」挨轟

編譯田思怡／即時報導
科莫湖是義大利著名景點，一對夫婦在湖畔請服務生把三明治切成兩半，回去看帳單才發現被加收2歐元。(歐新社)
科莫湖是義大利著名景點，一對夫婦在湖畔請服務生把三明治切成兩半，回去看帳單才發現被加收2歐元。(歐新社)

CNN報導，對許多人來說，去義大利度假是無價的體驗，但今年夏天義大利的咖啡店和餐廳爆發一連串抬高價格和加收費用的醜聞，可能是史上代價最高的義大利之旅。

一對夫婦在科莫湖(Lake Como)畔請服務生把三明治切成兩半，回去看帳單才發現被加收2歐元(約2.2美元)。一位年輕媽媽在羅馬的海邊小鎮奧斯蒂亞(Ostia)請服務人員用微波爐為小貝比的奶瓶加熱，也被加收2歐元。

兩位觀光客在薩丁尼亞的Cervo飯店點了2杯咖啡和2小瓶水，結果付了60歐元(約65.7美元)。飯店老闆說，價格都寫在價目表上，收費高是因為可以欣賞附近港口的高級遊艇。

更扯的是，在義大利北部的菲諾港(Portofino)附近，觀光客向餐廳要一個空盤子，也被加收2歐元。在科莫湖畔的咖啡吧，若要在卡布奇諾咖啡上灑可可粉，額外收0.1歐元。義大利咖啡店很少在卡布奇諾上灑可可粉，因此要額外收費。

當地媒體稱這些抬高價格的亂象為「瘋狂帳單」，已被義大利消費者保護團體Consumerism No Profit記錄下來，該團體指出，義大利觀光區今夏漲價130%。

義大利 咖啡 觀光

上一則

時隔3年多 武漢─桃園航線將於下個月復航

延伸閱讀

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
躲熱浪閒憶

躲熱浪閒憶
義大利遊客出國吃霸王餐 總理大罵「白痴」、使館出面付錢

義大利遊客出國吃霸王餐 總理大罵「白痴」、使館出面付錢
「冷泡咖啡」正流行 華商經貿聯誼會分享沖泡技巧

「冷泡咖啡」正流行 華商經貿聯誼會分享沖泡技巧

熱門新聞

網路安全專家警告，登機證的條碼如果被拍進照片，可能使人們成為駭客下手目標，導致個資外洩。圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

小心機場自拍毀了假期 專家：登機證條碼入鏡將外洩個資

2023-08-13 13:43
一名空服員分享「登機五不」，提醒民眾搭乘飛機時應避免的五件事。示意圖。（取材自ingimage）

飛機餐別吃完？空服員分享自身「登機五不」

2023-08-14 00:41
一名遊客大剌剌的拿著寶特瓶，走到羅馬特雷維噴泉中間汲水。(截自X@Storyful)

女遊客不顧規定 擅入羅馬地標噴泉裝水 旁人側目

2023-08-15 17:29
一項研究指出，旅客乘坐清晨和深夜航班所受到的干擾，通常會比下午或晚上的航班更少。情境示意圖。（圖／Ingimage）

搭機慎選時間 旅遊專家揭「2時段」便宜又風險低

2023-08-16 19:47
國務院目前每周收到43萬份護照申請，處理時間為10至13周。(Getty Images)

護照申新積壓 國務院最大危機 民怨「來不及出門旅行」

2023-08-16 22:06
在日本從未出過國的民眾當中，最多人會選擇美國夏威夷作為首次出國旅遊目的地，台灣則排名第2。（路透資料照）

日人初次旅遊最想去哪？排名出爐台灣位居第2 第一名是這國家

2023-08-12 18:50

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水