2咖啡、2水要66元 要空盤+2元 義大利「瘋狂帳單」挨轟
CNN報導，對許多人來說，去義大利度假是無價的體驗，但今年夏天義大利的咖啡店和餐廳爆發一連串抬高價格和加收費用的醜聞，可能是史上代價最高的義大利之旅。
一對夫婦在科莫湖(Lake Como)畔請服務生把三明治切成兩半，回去看帳單才發現被加收2歐元(約2.2美元)。一位年輕媽媽在羅馬的海邊小鎮奧斯蒂亞(Ostia)請服務人員用微波爐為小貝比的奶瓶加熱，也被加收2歐元。
兩位觀光客在薩丁尼亞的Cervo飯店點了2杯咖啡和2小瓶水，結果付了60歐元(約65.7美元)。飯店老闆說，價格都寫在價目表上，收費高是因為可以欣賞附近港口的高級遊艇。
更扯的是，在義大利北部的菲諾港(Portofino)附近，觀光客向餐廳要一個空盤子，也被加收2歐元。在科莫湖畔的咖啡吧，若要在卡布奇諾咖啡上灑可可粉，額外收0.1歐元。義大利咖啡店很少在卡布奇諾上灑可可粉，因此要額外收費。
當地媒體稱這些抬高價格的亂象為「瘋狂帳單」，已被義大利消費者保護團體Consumerism No Profit記錄下來，該團體指出，義大利觀光區今夏漲價130%。
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