挑戰義大利咖啡文化 星巴克羅馬第2家門市開張

星巴克11日在羅馬市區推出第2家門市。（取材自Starbucks Italia官方臉書）

美式咖啡 龍頭星巴克 2022年在羅馬近郊開設第1家門市，11日在羅馬市區推出第2家門市。在具個人咖啡意識與對咖啡吹毛求疵的義大利 ，能否擴大並永續經營對星巴克是項大考驗。

星巴克公司（Starbucks Corp.）1971年在西雅圖創立，目前全球有3萬多家門市，是連鎖美式咖啡的代表。身為美式咖啡龍頭，卻在成立後47年左右才進入義大利。

義大利人和濃縮咖啡（Espresso）有密不可分的關係，每天早晨或午休時啜飲一杯濃縮咖啡已成為義大利人根深柢固的生活習慣。在義大利咖啡店大多是咖啡吧（bar），其中獨特的「站著喝」與快速喝完的咖啡文化與美式咖啡強調可以放鬆享受的空間可說截然不同。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，星巴克繼2022年在羅馬近郊羅馬城堡（Castel Romano）購物中心開設首都第一家星巴克後，11日正式在羅馬市區推出第二家門市，這家門市位於羅馬市中心，與羅馬著名景點特雷維噴泉（Fontana di Trevi）和萬神殿（Pantheon）均相距不遠，與義大利眾議院僅有幾步之遙。這家門市選址極具策略意義，可吸引到議員、羅馬人與遊客。

星巴克義大利總經理卡特蘭博內（Vincenzo Catrambone）說：「咖啡文化深植羅馬，濃縮咖啡仍是最受歡迎的飲料，年輕人則喜歡冷飲和冰咖啡。」

義大利網路媒體Fanpage訪問55歲的上班族馬可（Marco），他說自己已經接受了，對他來說，這不僅是咖啡的問題，星巴克帶來不同的文化，它不僅是一個咖啡吧，而是一個可以帶電腦工作的地方，在義大利很少能找到像這樣的地方。

星巴克11日在羅馬市區推出第2家門市。（取材自Starbucks Italia官方臉書）

23歲的設計系學生瑪蒂娜（Martina）則說，她會和一群朋友來這裡用城市紀念杯拍照，而且這裡有免費Wi-Fi，大家可以聚在一起為下一次考試努力，這就是連鎖店的強項。

報導說，附近的咖啡吧不認為星巴克開幕對他們是一種威脅。在不遠處一家歷史悠久咖啡吧的馬格里達（Margherita）說：「我們把咖啡做得更好，你會發現它不會持續很長時間，我們終於擺脫了一些遊客。」

報導說，繼羅馬市區的星巴克開幕後，預計5月底，羅馬最大火車站特米尼（Termini）將會再開設兩家新門市，一家位於一樓露天平台，一家位於商店街。

走訪羅馬的兩家星巴克，市中心的星巴克採用琥珀色和粉紅色調為主，與咖啡顏色巧妙呼應，共有兩層樓，不論空間設計、座位數量與裝潢風格均與第一家羅馬門市的美式風格顯著不同。

走訪附近的咖啡吧，發現星巴克與當地咖啡吧不論在價格、客群、食物與飲料的多元性與服務上均有顯著的不同，星巴克客群以年輕人居多，少見中老年族群，食物與飲料的選擇多很多。當地咖啡吧仍以中老年族群居多，但流動率快，通常3分鐘內就會喝完，且價格大約是1至2歐元，相較星巴克便宜許多。

不過，他們說的確有點擔心，因為只是小型店家，除了本地客源外，觀光客來嘗鮮義式咖啡也是重要收入來源，他們感到備受威脅。