約克到新堡…見證英格蘭古羅馬遺風

新堡市中心，右為歌劇院。（作者提供）

1世紀中葉，羅馬帝國開始統治英格蘭。從倫敦大區往北，經約克、杜倫一路到新堡一帶都屬於帝國的版圖。為了防止北方的蘇格蘭人入侵，羅馬皇帝哈德良築了一道長城，將大不列顛島一分為二。從此1000多年來英格蘭與蘇格蘭各自為政，直到1603年蘇格蘭的詹姆士六世因英格蘭女王伊利莎白一世無子嗣，由於近親關係而繼承了王位，成了蘇格蘭與英格蘭的共主詹姆士一世，大不列顛島才首見統一。

從約克到新堡，在長達2000年的歷史文明中，留下許多古蹟。由於英格蘭北部並不像倫敦大區那樣高度發展，許多羅馬時代及中世紀的建築都因此保留完好。在北英格蘭這一帶，比在南英格蘭更容易體會羅馬時代或中世紀時的古英格蘭風貌。

約克羅馬古城門。（作者提供）

羅馬帝國的「下不列顛行省」

約克城位於烏絲河畔(Ouse river) ，大約在西元71年由羅馬人建立。古羅馬時代，北英格蘭是羅馬帝國的下不列顛行省，約克城是首府。羅馬帝國滅亡後，盎格魯撒克遜人自5到11世紀統治英格蘭，其間維京人於9到10世紀占領約克，曾在此地建立了一個小王國。11世紀諾曼人征服英格蘭後，在這一帶設立約克郡，仍以約克城為行政中心。

從羅馬帝國時代到中世紀，約克是北英格蘭非常重要的城市，並且非常繁榮。近代，北英格蘭的工業經濟都集中在約克鄰近的麗池(Leeds) ，麗池因此發展成北英格蘭第一大城，而約克則得以保持古樸的風貌。

我們一早從麗池出發，大約半小時就到了烏絲河畔，老遠看到山坡上的約克古羅馬城牆。進入約克城，迎面便是座羅馬式的古城門，高大的城樓，三拱門式。從城樓下的拱門走入約克城，走在古老的石板路上，立刻感受到約克城古意盎然。據說城牆城門都是羅馬時代的遺物，但在中世紀時又重新修繕過。

香波巷俗稱肉舖街，是中世紀時的屠宰場與肉市場，如今是約克最有名的古巷道。（作者提供）

進入約克城，導遊一馬當先，將我們帶到香波巷(Shambles) 。香波巷俗稱肉舖街，是中世紀時的屠宰場與肉市場，如今是約克最有名的古巷道。小巷早已不是屠宰場，雖然仍有肉舖賣火腿燻肉，但主要以禮品店、小吃店、奶茶店為主，如今是條觀光休閒小巷。

小巷很窄，僅能步行，古老的石板小路訴說著700年的歷史，據說此巷還是幽靈的故鄉呢。兩旁都是中世紀的木造磚房，古樸老舊但不失美觀，步行其間懷舊感十足。導遊推薦我們一家肉派店，據說此店遠近馳名，許多人專程來這裡買派。店門口高懸一個肉派模型，亦是香波巷有名的地標。導遊說他們的豬肉黑布丁派最為有名，我們小腦都沒思考就買了，順便買雞肉派與牛肉派，橫豎在旅途中當點心吃。後來吃了，覺得滋味尚可，並沒有讓人驚喜的美味。

約克大教堂外部。（作者提供）

約克大教堂 精雕細琢

約克大教堂(York Minster)，據說是北英格蘭最大的哥德式主教座堂。在盎格魯撒克遜時代建立的教堂稱之Minster。大教堂可能於12世紀就開始建造了，到1472年才完成。教堂外表是英國 建築最常見的土黃色大石，三座哥德式的塔樓，精雕細琢。內部的中殿很長並且非常大，大殿四壁及石柱則是用灰白色大石建造。

教堂共有128個彩繪玻璃花窗，中殿的大東窗是世界上最大的中世紀彩繪玻璃窗。大西窗最典雅，鏤空的雕花拱型窗下有八個長型彩繪玻璃窗，非常精緻美麗。南面的玫瑰花窗色彩豔麗設計繁複，最為豪華。北面牆上的五姐妹窗，五座設計相似的豪華花窗一字排開，享譽世界。

約克大教堂內部。（作者提供）

教堂四面全是彩繪花窗，陽光透過花窗，照射得教堂內五彩斑爛，至為特殊。教堂的北翼，連接一座精美禮拜堂，禮拜堂穹頂上的天花板，設計得精美無雙，四周嵌有八個色彩豔麗的彩繪玻璃窗，中世紀的設計真是挖空心思匠心獨運，只怕現在的設計師很難有耐心設計得這般精緻繁複。

廣場上的羅馬柱。（作者提供）

大教堂的地下原是羅馬遺址，如今的地下室是羅馬博物館，陳列古羅馬出土的文物。遺址中挖出一根羅馬圓柱，重建後豎立在教堂南門外的廣場上。南門出口的左邊有尊康士坦丁大帝塑像，西元306年康士坦丁在約克被軍隊擁立為羅馬皇帝。這是在羅馬城之外，唯一擁立過皇帝之處，由此可知約克在當時的重要性。羅馬歷史雖然遙遠，在約克似乎感覺羅馬精神隨處可在。

廣場對面有座教會小學，下課時間，孩子們在操場上踢球，非常可愛。隔著一條街另有座小教堂與大教堂相對。據說，古時平民不能進大教堂做禮拜，所以在旁邊建所小教堂供平民使用。

300多年前英國人移民新大陸，約克公爵占領了今日的曼哈頓，命名為新約克，就是今日的紐約。

英國的初夏多陣雨，在倫敦只見藍天上朵朵白雲，幾朵白雲相聚，變成大片烏雲，忽就下起一場大雨，烏雲一忽兒散去，立刻雨過天青。到了麗池及約克，就真是陰天了，即使不下雨也不見天日。下起雨來更是陰雨綿綿，濛濛細雨無休無止，常見人打著一把花傘在雨中遠遠走來，似真似幻，更顯出約克城的古舊風情。

杜倫教堂中庭。（作者提供）

杜倫城 帶你穿越古世紀

杜倫(Durham)發音德罕，亦譯做杜咸。杜倫在約克以北，相距120公里，車程約一個半鐘頭。杜倫城建立在高地之上，從山下要爬好幾層的樓梯才上得山來。樓梯很新，看來是近代新建。山上的入口處有座很寬大的廣場，四周是現代建築，有百貨公司、戲院餐館等，看似杜倫的商業新區。走過新區進入杜倫老城的市中心，雙向行車的街道上鋪著古老的石磚，兩旁大多是文藝復興時代的建築。城中崗巒起伏，街道依山坡而建，地勢很像舊金山，動輒要爬坡下坡。

經過市中心，再爬上一高坡窄巷，兩旁竟是保留完好的中世紀建築，雖然老舊，但窄巷中一塵不染非常乾淨。我們好似從文藝復興時代，倏忽穿越到中古世紀。走出古老巷道，杜倫大教堂巍然聳立在前方的高地上。據載西元995年一群自林迪斯法恩 (Lindisfarne 註) 來的僧侶看中了這塊被威爾河(River Wear)環繞的高地，決定將聖僧聖庫思伯特(St. Cuthbert)的遺體遷至此地安葬，因此建立了杜倫大教堂。剛爬上山時經過的新區廣場上便立有僧侶抬靈柩的雕塑。由於大教堂的建立，杜倫成了這一帶的宗教中心，城市因此漸漸繁榮。

僧侶移靈雕像。（作者提供）

杜倫大教堂非常大，是杜倫的主教座堂，整體範圍比約克大教堂還大，同樣是用土黃色大石建造。教堂始建於撒克遜時代，那時稱做白色教堂。後來諾曼人征服了英格蘭，開始建立王朝。教堂於1093年重建，以羅曼式風格為主，是典型的諾曼時代建築物，教堂外部並融合了哥德式的尖塔，內部大殿挑高，牆壁上的三層拱形窗戶亦是哥德式的結構。教堂內部的裝潢遠遠比不上約克大教堂，中殿遠不如約克教堂氣派。雖也有一個漂亮的玫瑰花窗，幾個彩繪窗，因數量少，教堂內部光線陰暗。古老的管風琴仍奏出低迴的樂聲，此地就是哈利波特電影中的教堂，幽暗的氣忿頗有神秘感，很適合靈異故事在此取景。

杜倫大學一角與山上的城堡。（作者提供）

大教堂占據了半個山頭，教堂內有很大的中庭，前面有非常廣大的草坪稱之宮殿草坪區。草坪對面的山頭聳立著由諾曼人於1071年建造的杜倫城堡，如今的城堡屬於杜倫大學的一部分。由於這裡是宗教重鎮，在都鐸王朝亨利八世時代就開始規畫成立大學。杜倫大學在英格蘭是第三所古老的大學，僅次於牛津、劍橋。目前杜倫大學在英國排名第四，在全球亦享有盛名。

威爾河在山下環繞流過，造成這座小山三面環水有如河套。從教堂旁的山路往下走，山坡很陡峭，滿山植被豐富，半山之下開始有建築依山而建，從河畔往上看，整座山掩擁在濃綠的茂林中，大教堂頂天立地雄立山頂有直衝雲霄之感，極為宏偉壯觀。杜倫大學及城堡沒有教堂高大，但在綠林叢中亦隱約可見。教堂與城堡，於1986年被列入世界遺產。

參觀完教堂與城堡，我們步行下山，穿過古城區回到半山的市中心。在威爾河畔找了家義大利咖啡 店喝咖啡吃甜點，刻意在英格蘭享受異國風情。店中的服務員見我們到來非常熱情，店門口掛了兩面義大利國旗，我們在三色旗旁喝義大利卡布其諾咖啡。威爾河兩旁的茂林是濃得化不開的綠，河上有遊船來往，岸邊船塢有獨木舟出租。雖然無暇租船游河，但能在河畔喝杯咖啡欣賞河上風光，也算盡興了。

泰恩橋與音樂廳。（作者提供）

泰恩河畔 驚艷千禧橋

座落在泰恩河畔北岸的新堡，與對岸的蓋茨漢德(Gateshead) 猶如一對雙子城。兩座城市隔著泰恩河(Tyne river)，有七座橋梁相連。泰恩橋與蓋茨漢德千禧橋在河上隔水相望，是河上最有名的兩座橋。兩橋之間在蓋茨漢德那一邊有座銀閃閃的摩登音樂廳，除了定期舉行音樂會，也是此地的音樂教育中心。

我們住的旅館在蓋茨漢德的河岸邊，走過旅館前的停車場就是千禧橋。千禧橋於2001年完工通行，是座只供人行的步行橋，微傾斜的弧形橋面與弧型的橋架相連，從側面看去很像一個心形。河中的倒影與橋身形成美麗的紡錘形，是河上最亮眼的風景。對面的泰恩橋與雪梨大橋是同一設計師，弧形的大橋與挑高的橋面比千禧橋要來得高大壯觀，是河上另一道美麗的風景。

千禧橋。（作者提供）

這一帶盛產煤礦，因而條條河都是黑水河，泰恩河也不例外。烏黑的河水上漂浮著汽油，河上仍有船隻航行，這樣的污染看著令人心驚，不知英國政府可有整治方案。

1世紀時，羅馬人開始在這裡建立城池，並在離河畔不遠處建造了一座木造城堡，城市原名Pons Aelius。1080年諾曼人征服者威廉的長子羅勃拆除木造城堡，重新修建了一座石頭城堡，從此將城市改名為泰恩河畔新堡，簡稱新堡。

14世紀時，新堡是羊毛貿易中心。由於此地產煤利於工業發展，到了16世紀造船業在這裡非常發達，幾乎發展成世界上最大的造船與修護中心。英國工業革命時，新堡也扮演了很重要的角色，是當時的工業重鎮。

走過千禧橋，來到新堡。泰恩河是河谷，河流自谷底流過，兩岸雖是窄小的河谷平原，但都建設完善，蓋茨城那一邊是音樂藝術中心；新堡這一邊是碼頭商業區，商店餐館林立非常熱鬧。走過碼頭則是依坡而上的高地，爬上高坡，才進入新堡市區。迎面的山丘上立著一座很漂亮的教堂 – 全聖教堂(All Saints Church)，教堂建於1786到1796年之間。教堂不大，但哥德式的尖塔鐘樓設計得又高又美，站在河兩岸的任何一點，都可一眼望見，是新堡很明顯的地標。

遊新堡 怎能不想伯爵茶

翻過山丘，便走到新堡最有名的伯爵大道(Grey Street)。大道的左方是新堡舊城區，古老斑駁的舊城牆很像羅馬時代的水道橋。新堡主教座堂的鐘樓，似乎在遙遙地招喚我們。主教座堂(Cathedral Church of St. Nicholas) 始建於1091年，曾毀於1216年的大火，最後於1350年才完成，屬於英國哥德式風格。這座教堂原是為了紀念三世紀時的主教聖尼可拉斯(St. Nicholas) ，後來幾經擴建，發展成今日的新堡主教座堂。教堂新哥德式的鐘樓是新堡最古老也最有名的地標，古時泰恩河上的船隻看到鐘樓就知新堡到了，當然那時還沒有全聖教堂。直到今日，新堡雖已發展成北英格蘭的大城，城中陸續建了新教堂，但主教座堂的鐘樓在城中任何角度仍然都能看得到。主教座堂往南過一條街就是諾曼人用石頭修建的新堡城堡。

石頭城堡一角，後為主教座堂鐘塔。（作者提供）

石頭城堡位於西門路(Westgate Road) ，分兩部分，前面有一座黑色之門(Black Gate) ，後面才是新堡城堡。當時還沒有建城牆，黑門是為了保護後面的城堡。從羅馬時代經撒克遜時期到諾曼王朝，英格蘭與蘇格蘭人時常發生戰爭。爭貿易，搶地盤，兩族人打來打去，新堡也曾數度易手，但最終又被英格蘭人奪回來。

到了14世紀初，為了保護城中的貿易不被蘇格蘭人騷擾，遂築起了城牆，從此黑門與城堡被城牆分隔開來。城堡立在城牆外面，變成了名副其實的防禦城堡，守護著新堡城。站在城堡前往東望，全聖教堂的尖塔出現在眼前；往北看去，主教座堂的鐘樓一直離不開視線。兩座塔樓好似互相指引，高懸在半空伴著我們在城中閒逛的遠方遊客。面向鐘樓走回伯爵大道，過兩條大街便到達新堡市中心。市中心的右手邊是新堡歌劇院，正前方的廣場上立有伯爵紀念碑。

英國人最具代表的伯爵茶(Earl Grey Tea) 之伯爵，就是新堡人。伯爵紀念碑(Grey’s Monument) 建於1838年，為紀念伯爵二世為小市民爭取選舉權的功勳。紀念碑前方則是新堡最大的百貨公司與購物中心。繞過購物中心，老遠就看到殘存的中世紀西城牆(West Wall)，這段城牆足有兩、三公里長。我們沿著城牆走，一路上看到古井、碉堡，雖然大多是斷壁殘垣，但也有幾段保護得相當完好。

1854年10月5日新堡發生大火一直燒到蓋茨城，雙子城中的建築物幾乎損毀殆盡。新堡劫後重建，整座城市有很完好的規畫，街道都很寬敞，建築物大多是新古典的設計，市容非常美麗，尤其是市中心與城東新區。城西一帶比較古老，老城堡，中世紀教堂，三不五時就能看到一處中世紀的遺址，時時勾起人的懷舊之情。

西牆之外是新堡的中國城，雖然只有一條街，但因相當乾淨，又有座很漂亮的中式牌樓，不失觀光價值。我們選了一家中餐館用晚餐，菜色十分道地，服務也不錯。到歐州三星期了，能吃頓家鄉味，旅遊之心倍感欣慰。

離開中國城已是落日時分，回程往泰恩河畔走去。主教座堂的鐘樓指引著我們的方向，等看到全聖教堂的尖塔時，知道離河岸不遠了。

羅馬長城 僅剩矮矮牆基

據載在羅馬時代，新堡的人口大約2000人。由於人口不多，在防衛上比較困難。北邊的蠻族也就是蘇格蘭人又時常入侵，羅馬帝國為了防禦，自新堡往西築了一道73英里長的長城。羅馬全盛時期有五位賢德的君主，史稱羅馬五賢帝，長城是五賢帝之一的哈德良所建造。

當年壯觀的哈德良長城，如今僅剩下矮矮的一點牆基供後人憑弔。（作者提供）

新堡郊外，崗巒起伏一片翠綠。時見一群群綿羊在青草地上低頭專注地吃草，非常可愛。古時新堡是羊毛之都，至今這一帶依然到處都是牧場，依然盛產羊毛。哈德良長城在綠色草原上，綿延到天際，長城邊傍著一座牧場，駿馬在草原上奔馳。自從詹姆一世成了兩國的共主後，長城便失去了防禦價值。我們看到的這一段長城已毀壞不堪，只能看到殘存的牆基。據說當年的長城至少有3.5公尺高，現在長城上的石頭早就一代一代的被拆除，挪用去建造附近後來興建的新工程，僅剩下矮矮的一點牆基供後人憑弔。

牧場上的馬兒看到來了一群人，居然奔過來跟我們親近，團友們紛紛去跟馬兒打招呼。馬兒非常馴良，任我們撫摸，讓我們拍照。在這廣大的草原上，遙想當年羅馬軍躍馬長城邊，與蘇格蘭人戰得你死我活的場面，是多麼的激烈。帝國為了開疆擴土，勞民傷財，犧牲多少將士。蘇格蘭人強悍抵禦外侮，也不知要枉死多少人命。將近2000年過去了，現在一切早已歸於平靜，青山依舊綠，風光猶自明媚。

羅馬帝國強盛時，不但控制了整個地中海區域，並西渡英倫海峽打進了英格蘭。軍隊到底因路途遙遠補給不便，打到了新堡，便沒有餘力再往蘇格蘭進攻。為了守護打下來的江山，遂築了哈德良長城，也標示著羅馬帝國最北的疆域界限。

龐大的帝國治裡不易，羅馬帝國顧此失彼，許多被征服的區域，陸續起來反抗。終於羅馬人敵不過盎格魯撒克遜人的進攻，於西元410年完全退出了英格蘭。帝國為了霸權，四處掠奪，本來就是傷天害理，到後來領土漸失內政紊亂，終至走向滅亡。千古興亡，羅馬帝國早已不再，留下的遺跡與文化，一方面供世人追憶，另方面亦是強權霸主的借鑑。