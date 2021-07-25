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全球新增5處世界遺產 法國燈塔、沙國岩畫入列

中央社福州24日綜合外電報導
法國哥杜昂燈塔。(Getty Images)
法國哥杜昂燈塔。(Getty Images)

世界遺產委員會第44屆年會在中國福州舉辦，24日的線上會議新增5處文化遺產，法國哥杜昂燈塔、沙烏地阿拉伯的希馬岩畫，以及多國聯合申報的歐洲SPA勝地等均入列。

以下為新增的文化遺址：

法國哥杜昂燈塔

經歷400年海風海浪仍屹立不搖的法國哥杜昂燈塔（Cordouan beacon）有著「燈塔之王」美譽。這座燈塔建於16世紀末，坐落在法國西南的吉倫特河口（Gironde estuary），遠眺大西洋。

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會（World Heritage Committee）今天宣布將它列入世界遺產時，稱這座燈塔處於「極無遮蔽和惡劣的環境之中」。

這座燈塔由著名工程師迪佛瓦（Louis de Foix）設計，18世紀末由特雷爾（Joseph Teulere）改造。

世界遺產委員會形容這座燈塔為「航海信號的傑作」，並說 「它體現了燈塔建築與工藝史上的偉大階段，以延續古代著名燈塔傳統的雄心建造而成，展現出新航海時期燈塔建築之藝術，讓燈塔發揮出當時其在領土標記和安全工具上的重要作用」。

沙烏地阿拉伯的希馬岩畫

沙國西南的希馬（Hima）岩畫規模全球數一數二，位於古阿拉伯商隊路線上，沿途超過34處地點可見到包括岩石碑文和水井等文物。

沙烏地新聞社（SPA）指出，希馬是商隊貿易管道，也是進出阿拉伯南部的朝覲路線，「從史前到後歷史時期通過此區的人們，留下數量龐大的岩石藝術，描繪出狩獵、野生生物、植物，和當時使用的符號和工具，更不用說還有成千上萬的碑文」。

遺址涵蓋557平方公里的面積。沙烏地新聞社表示，當地水井有超過3000年歷史，是納吉蘭省（Najran）大片沙漠中重要水源，直到今天仍繼續提供淡水。

歐洲SPA療養勝地

歐洲幾處SPA城鎮今天被加入獲高度重視的世界遺產名單之中，聯合國教科文組織稱這些城鎮是18世紀至1930年代「歐洲水療現象的卓越見證」。

聯合申報的城鎮包括奧地利巴登（Baden bei Wien ）；比利時史帕（Spa）；捷克的喀羅維瓦里（Karlovy Vary）、法蘭提謝克（Frantiskovy Lazne）和瑪麗安斯凱（Marianske Lazne）；法國維奇（Vichy）；德國巴德埃母斯（Bad Ems）、巴登巴登（Baden-Baden）和巴特基辛根（Bad Kissingen）；義大利蒙特卡丁尼（Montecatini Terme）；英國巴斯（Bath）。

世界遺產委員會稱這群歐洲溫泉城市納入「數百個造就歐洲水療現象中，最為時尚、活力和國際化的幾個SPA城」。

「儘管各溫泉鎮都不同，每一個都自礦泉發展而出，催化出致力於醫藥、治療、娛樂和社會功能的空間組織模式。」

德國達姆斯塔的瑪蒂爾德高地

德國中西部高地瑪蒂爾德（Mathildenhohe）的達姆斯塔藝術村（Darmstadt Artists' Colony），1897年由黑森大公（Grand Duke of Hesse）路德維希（Ernst Ludwig）建造，作為建築、藝術、工藝新興改革運動的中心。

藝術村的建築為藝術家成員的創作成果，作為早期現代主義生活和工作環境的試驗。

藝術村在1901、1904、1908、1914年國際展中擴建。如今，它是現代建築、都市計畫以及地景設計的表徵。

義大利帕多瓦14世紀濕壁畫群

這個遺址包含坐落於帕多瓦（Padua）老城區的8個宗教和世俗建築群，內有西元1302至1397年間，由不同藝術家為不同資助人在各個不同作用建築內創作的濕壁畫，但整個壁畫群卻維持著統一的風格和內容。

世界遺產 德國 義大利

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