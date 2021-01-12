巴黎宣布改造香榭大道 砸3億美化成「非凡花園」

巴黎市長要將香榭大道變成一條充滿林蔭隧道、綠茵空間與行人徒步區的「非凡花園」。(取材自PCA-STREAM網站)

法國首都巴黎的香榭麗舍大道是世界知名旅遊觀光 景點，卻也常苦於過多人潮與車陣，市長伊達戈（Anne Hidalgo）10日宣布，將動用2.5億歐元（約3億美元）進行大改造，把整條大道變成一條充滿林蔭隧道、綠茵空間與行人徒步區的「非凡花園」。

香榭麗舍大道全長1.9公里，兩旁是奢侈品商店與昂貴的咖啡館，租金 堪稱世界最高，非疫情 期間每日可吸引約10萬名行人，但72%是遊客，另外22%則是店員，八線車道每小時平均有3千輛汽車經過，空汙比巴黎周圍的環城公路還要嚴重。

香榭麗舍委員會（The Champs-Elysees committee）2018年就提倡重新設計整條大道與周邊區域，直指巴黎人在過去30年逐步拋棄這條傳奇大道曾有的輝煌，近年又經歷黃背心運動、罷工示威、衛生與經濟危機，讓整條大道需要大翻修。

現在的香榭麗舍大道全長1.9公里，兩旁是奢侈品商店與昂貴的咖啡館，租金堪稱世界最高。(取材自PCA-STREAM網站)

委員會主席萊因哈特（Jean-Noël Reinhardt）2019年曾說，香榭麗舍大道常被稱為「世界最美大道」，但天天在此工作的人卻不敢苟同，「越來越多訪客和大牌企業爭搶香榭麗舍大道，但法國人覺得它看起來筋疲力盡」。

巴黎2024年將主辦奧運，伊達戈指屆時只有協和廣場（Place de la Concorde）會先改造完畢，整個計畫全部完工則要等到2030年。到時進入車流量將減半，艾菲爾鐵塔周邊地帶也會轉型成一個大公園。

歐媒報導，法王路易十四世的御用園林設計師勒諾特爾（Andre Le Notre）1667年首先設計香榭麗舍大道的前身，以擴大當時的杜樂麗花園（Tuileries Gardens）。

這條大道一開始被稱為「大路」（Grand Cours），1709年正式更名，隨後進一步延長，成為廣受巴黎人歡迎的散步與野餐地點，也與近代法國的眾多大事件息息相關，像1944年解放巴黎的盟軍就在此舉行閱兵。