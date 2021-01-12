我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2261萬確診 加州破275萬

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

巴黎宣布改造香榭大道 砸3億美化成「非凡花園」

編譯周辰陽／即時報導
巴黎市長要將香榭大道變成一條充滿林蔭隧道、綠茵空間與行人徒步區的「非凡花園」。(取材自PCA-STREAM網站)
巴黎市長要將香榭大道變成一條充滿林蔭隧道、綠茵空間與行人徒步區的「非凡花園」。(取材自PCA-STREAM網站)

法國首都巴黎的香榭麗舍大道是世界知名旅遊觀光景點，卻也常苦於過多人潮與車陣，市長伊達戈（Anne Hidalgo）10日宣布，將動用2.5億歐元（約3億美元）進行大改造，把整條大道變成一條充滿林蔭隧道、綠茵空間與行人徒步區的「非凡花園」。

香榭麗舍大道全長1.9公里，兩旁是奢侈品商店與昂貴的咖啡館，租金堪稱世界最高，非疫情期間每日可吸引約10萬名行人，但72%是遊客，另外22%則是店員，八線車道每小時平均有3千輛汽車經過，空汙比巴黎周圍的環城公路還要嚴重。

香榭麗舍委員會（The Champs-Elysees committee）2018年就提倡重新設計整條大道與周邊區域，直指巴黎人在過去30年逐步拋棄這條傳奇大道曾有的輝煌，近年又經歷黃背心運動、罷工示威、衛生與經濟危機，讓整條大道需要大翻修。

現在的香榭麗舍大道全長1.9公里，兩旁是奢侈品商店與昂貴的咖啡館，租金堪稱世界最...
現在的香榭麗舍大道全長1.9公里，兩旁是奢侈品商店與昂貴的咖啡館，租金堪稱世界最高。(取材自PCA-STREAM網站)

委員會主席萊因哈特（Jean-Noël Reinhardt）2019年曾說，香榭麗舍大道常被稱為「世界最美大道」，但天天在此工作的人卻不敢苟同，「越來越多訪客和大牌企業爭搶香榭麗舍大道，但法國人覺得它看起來筋疲力盡」。

巴黎2024年將主辦奧運，伊達戈指屆時只有協和廣場（Place de la Concorde）會先改造完畢，整個計畫全部完工則要等到2030年。到時進入車流量將減半，艾菲爾鐵塔周邊地帶也會轉型成一個大公園。

歐媒報導，法王路易十四世的御用園林設計師勒諾特爾（Andre Le Notre）1667年首先設計香榭麗舍大道的前身，以擴大當時的杜樂麗花園（Tuileries Gardens）。

這條大道一開始被稱為「大路」（Grand Cours），1709年正式更名，隨後進一步延長，成為廣受巴黎人歡迎的散步與野餐地點，也與近代法國的眾多大事件息息相關，像1944年解放巴黎的盟軍就在此舉行閱兵。

PCA-STREAM建築事務所發布的香榭大道改造概念影像。(取材自PCA-STR...
PCA-STREAM建築事務所發布的香榭大道改造概念影像。(取材自PCA-STREAM網站)

租金 觀光 疫情

上一則

東京更美了！百年「銀座線車站」大改造 每站都有故事

延伸閱讀

皇后區多個疫苗中心 提供大規模接種

皇后區多個疫苗中心 提供大規模接種
紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

8大道華男當街被捅 腹部血流如注

8大道華男當街被捅 腹部血流如注
8大道月內連兩起傷人案 疑涉地下賭檔糾紛

8大道月內連兩起傷人案 疑涉地下賭檔糾紛

熱門新聞

西南航空公司4日起推出連續四天的促銷活動，單程機票從29元起跳。(Getty Images)

春季促銷！西南航空單程機票 1張29元起跳

2021-01-04 20:55
位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立。圖：嘉市府提供

全台唯一花磚博物館成觀光熱點 保存量全球最多

2021-01-04 01:48
圖為示意圖／新加坡航空A350機型頭等艙。（路透）

專家：疫情後想出國 機票變貴、要有「疫苗護照」

2021-01-02 04:15
龍亭湖風景區，俯看天波楊府。(圖：本報系河南開封傳真)

河南開封天波楊府 楊家將一門忠烈精神常存

2021-01-08 02:02
賽里木湖對岸的天山山脈，山頂終年積雪。（圖皆由作者提供）

湖水透明度12公尺！新疆賽里木湖 大西洋最後一滴淚

2020-12-27 02:00
美麗黃龍。（圖：本報系四川阿壩州傳真）

四川黃龍彩池 人間瑤池

2020-12-25 02:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人