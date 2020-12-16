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世界最寂寞小屋！整座島僅此一間 網友熱議用途

編譯周辰陽／即時報導
冰島南部離島艾禮萊島自1930年代後就荒廢至今，卻蓋著一棟小小的白色建築，在社群媒體與Reddit論壇引發熱議。(翻攝：IG/theadventuresland)
冰島南部離島艾禮萊島自1930年代後就荒廢至今，卻蓋著一棟小小的白色建築，在社群媒體與Reddit論壇引發熱議。(翻攝：IG/theadventuresland)

冰島南方有著一個偏遠離島，島上自1930年代後就荒廢至今，卻蓋著一棟小小的白色建築，狀似相當適合離群索居的隱士生活，在社群媒體與Reddit論壇引發熱議，被網友戲稱為「世界最寂寞小屋」。

這棟白色小屋座落於韋斯特曼納群島（Vestmannaeyjar archipelago）最東北的艾禮萊島（Elliðaey），也是島上唯一一棟建築。從照片可見，白色小屋背靠山丘，周圍就是草坪與大海，遠眺十分醒目。

外界對白色小屋的神秘屋主與用途有著許多揣測，像古怪的億萬富翁為殭屍災變預做準備或狂熱宗教隱士靜修場所，甚至有人猜是歌手碧玉（Björk）的不動產，還說她跟政府正在協商，想把小島買下來。

有網友覺得此地是「夢幻地址」，還開玩笑稱可充分保持社交距離，但也有人不買單，直指沒有自來水、用電需靠發電機、沒有網路、可能也沒辦法打手機、買雜貨很麻煩，還有人直言「你可以試試看凌晨4點就聽到生物在屋外活動」。

不過，艾禮萊島的真相其實並不神秘，因為島上有海雀（puffin）棲息，艾禮萊島狩獵協會（Elliðaey Hunting Association）就蓋出這一棟打獵小屋。屋內確實沒水電與暖氣，但設有雨水收集系統，可讓休息的獵人洗三溫暖。

一位網友在Reddit留言強調，艾禮萊島真沒大家以為的那麼偏遠，雖然只開放給狩獵協會會員的小船停泊，渡輪一天還是會經過幾次，但景色真的很棒，看起來也真的很狂沒錯，也有多家旅行社有提供艾禮萊島的一日遊行程，還指韋斯特曼納群島有許多類似小島，可讓民眾健行與觀賞海雀。

冰島南部離島艾禮萊島空拍照，可見到網友戲稱為「世界最寂寞小屋」的白色建築。(翻攝...
冰島南部離島艾禮萊島空拍照，可見到網友戲稱為「世界最寂寞小屋」的白色建築。(翻攝：IG/theadventuresland)

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