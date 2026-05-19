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93國受影響 泰國取消60天免簽「牽動台灣旅客」 原因曝光

編譯曾子榛／即時報導
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泰國曼谷的蘇凡納布國際機場。（美聯社）
泰國曼谷的蘇凡納布國際機場。（美聯社）

泰國民族報報導，觀光暨體育部部長19日證實，內閣已決議取消現行93個國家的60天免簽證待遇，並將恢復先前標準，所有遭取消60天免簽證計劃的國家，都將恢復成先前的簽證類別。台灣可能受到影響。

中央社報導，泰國外交部在記者會上表示，政府已決定取消對93個國家的60天免簽證措施，30天免簽政策則將從現行57國縮減至54國，另外3個國家或地區將適用15天免簽。官方尚未公布詳細的國家名單。

泰國2023年底開始給予台灣旅客赴泰免簽待遇，每次最多可停留30天；2024年中宣布，台灣等93個國家旅客免簽入境泰國的停留天數自30天延長至60天，因此台灣可能列入此次政策調整影響的名單中。

副總理兼外交部長色哈薩表示，當局不會只專注在旅客觀光人數上，也不應該單純放寬入境門檻和拉高旅客人數，而應著重在「優質旅客」上。泰國總理已下達指示，簽證發放應謹慎審核，全面強化安全並改善觀光系統。

先前60天免簽計劃是泰國政府為了刺激經濟與觀光所推出，本次取消有幾個理由。首先，就安全方面而言，泰國希望杜絕安全威脅和灰色產業。先前由於免簽，部分外國人得以偽裝成觀光客入境，隨後開設非法的「人頭公司」、非法打工，並將泰國作為詐騙集團等跨國犯罪基地。

再者，根據泰國觀光體育部統計，大多數前往泰國旅遊的外籍遊客，平均停留時間僅9天。因此將免簽縮減至30天，對觀光市場衝擊不大。

另一方面，觀光體育部也準備同步向外國遊客收取「入境費」，金額為每人300泰銖（約9.1美元）。該筆收入將撥入觀光發展基金，並用於提升簽證審核系統的效率。

簽證 泰國 觀光

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