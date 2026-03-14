🎞️赴日自由行負擔微增 JR東日本近40年首次票價全漲 山手線幅度較高

JR東日本14日起票價平均調漲7.1%。圖為工作人員在東京車站更換票價牌。（路透）

東日本 旅客鐵道公司（JR東日本）14日起調漲票價，平均漲幅為7.1%。這也是JR東日本自1987年民營化以來，首次為增加收入而進行全面票價調漲。

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共同社與TBS報導，JR東日本此次普通票價平均上調7.8%，通勤月票平均上調12%，學生月票漲幅較小，為4.9%。使用預付卡乘車的票價增幅相對較小，多為8日圓，東京市中心的山手線則上調9日圓；紙票的最低基本票價則由150日圓上調至160日圓。

以新幹線為例，從東京前往仙台的車票，已由11410日圓上調至11630日圓。部分區間漲幅較為明顯，例如山手線普通票價平均上調達16.4%，新宿至品川就由210日圓漲至260日圓。至於13日之前購買的通勤月票與預售車票，仍可依原價使用，無需補差價。漲價前一天，即使是平日，各地「綠色窗口」（售票窗口）仍出現排隊人龍。

JR東日本過去調整票價主要是因消費稅上調所致。此次調漲預計將使年收入增加約881億日圓，並將用於設備維修、月台門設置等安全相關投資。不過，隨著遠距工作普及導致乘客人數減少，JR東日本核心鐵路業務收入近年呈現下降趨勢。

除了JR東日本外，西武鐵道與筑波快線也自14日起調漲票價，平均漲幅約為10%。面對接連上調的票價，不少民眾也表達對生活成本增加的憂慮，有人表示「之後可能就不能那麼輕鬆地出門活動」，也有人說「只能在其他地方節省開支」。

一名30多歲上班族受訪時坦言：「只是像以前一樣搭同樣的電車，但價格卻上漲，確實會增加負擔，不過我想也沒有辦法。」另一名50多歲民眾則說：「原本還以為只是平常的時刻表調整，結果連票價也要漲，就會想為什麼要漲價？」