我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女八年等到匿名捐腎 術後兩天下床走路 醫稱奇蹟

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：羞恥與禮節不復存在

走進童年四格漫畫 穿越「老夫子」60周年的奇想之旅

記者羅建怡／即時報導
妙想天開雜貨舖。(圖/澳門新濠影滙提供)
妙想天開雜貨舖。(圖/澳門新濠影滙提供)

陪伴數代讀者走過歡笑與成長歲月的經典漫畫「老夫子」，今年迎來 60周年。為向作者王澤致敬，澳門新濠影滙即日起至4月12日推出「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」特展，包括主題展覽、互動拍照裝置、主題快閃店及主題餐飲等，邀請讀者們跟著老夫子、大番薯與秦先生，一同展開趣味探索之旅。

此次特展橫跨新濠影滙多個熱點，將漫畫中的經典四格漫畫打造成沉浸式互動的真實場景。展覽起點「時光手稿珍藏館」，將帶領觀者回到最初的創作現場，包括創刊前的原型手稿、早期創作工具等珍貴展品。另有老夫子報紙亭、老夫子冰室經典場景重現眼前，重拾昔日一邊追漫畫、一邊品嘗美食的寫意時光。現場也設有「漫妙合拍321」互動拍照裝置，讓賓客化身漫畫主角，即場生成專屬的四格漫畫紀念照。

除了主題展覽，新濠影滙也圍繞老夫子元素打造多種特色體驗，像是一樓鄰近輕軌站入口設有「白日夢想家叮叮車」打卡點，老夫子、大番薯與秦先生的打卡裝置聚首一堂，歡迎賓客合影留念。「妙想天開雜貨舖」主題快閃店同步登場。

漫畫的趣味也延伸到了美食體驗，「載運美式餐室」、「東南薈」及「羅浮餅廊及輕食」 將推出結合老夫子漫畫元素的餐飲美食，延續這場充滿童趣與想像的漫畫奇想之旅。

特展中的「漫葡街市」。(圖/澳門新濠影滙提供)
特展中的「漫葡街市」。(圖/澳門新濠影滙提供)
「漫妙合拍321」互動拍照裝置。(圖/澳門新濠影滙提供)
「漫妙合拍321」互動拍照裝置。(圖/澳門新濠影滙提供)
特展中的「60新出色畫廊」。(圖/澳門新濠影滙提供)
特展中的「60新出色畫廊」。(圖/澳門新濠影滙提供)
重現老夫子報紙亭。(圖/澳門新濠影滙提供)
重現老夫子報紙亭。(圖/澳門新濠影滙提供)
「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」開展。(圖/澳門新濠影滙提供)
「漫妙濠時光：老夫子60周年奇想之旅」開展。(圖/澳門新濠影滙提供)

世報陪您半世紀

澳門

上一則

京都近郊雪景秘境爆紅 琵琶湖山谷賞雪滑索泡溫泉一日玩透

延伸閱讀

羅蘭崗頤中福 米其林推薦台菜餐廳

羅蘭崗頤中福 米其林推薦台菜餐廳
關閉市中心鐵路平交道 山景城市議會准了

關閉市中心鐵路平交道 山景城市議會准了
菲律賓美食網紅拍片誤食「魔鬼蟹」 全身抽搐身亡

菲律賓美食網紅拍片誤食「魔鬼蟹」 全身抽搐身亡
女童穿越巴斯大道遭校車撞亡 民代促市府檢討路段安全

女童穿越巴斯大道遭校車撞亡 民代促市府檢討路段安全

熱門新聞

義大利卡布里島全景。(路透)

義大利卡布里島今夏新規：禁止逾40人團客登島

2026-02-08 02:31
旺季時的舘鼻岸壁朝市，每日清晨到訪的人流可達數萬。（青森縣府提供）

在地人這樣玩 晨訪朝市、夜探橫丁⋯⋯ 日本青森揭3秘境

2026-02-14 17:45
南韓首爾光化門附近的遊客。（美聯社資料照）

南韓估春節迎19萬中客 韓亞航3月底起擬增開2成赴中航班

2026-02-11 18:04
駐米蘭辦事處長林讚南（左）與華航駐義大利分公司總經理董希文（右）於中華航空展區合影。（駐米蘭辦事處提供）

米蘭國際旅遊展登場 台灣2大航空參展推廣觀光成果

2026-02-11 04:34
冬天在日本運動包括滑雪或登山等，切勿穿發熱衣。雪攀示意圖，與新聞無關。（AI生成）

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

2026-02-02 18:24
華航2月1日起推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，為旅客帶來視覺與味覺交織的高空饗宴。(華航提供)

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

2026-01-29 00:40

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元
新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒

新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒