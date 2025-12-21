香氣打卡點成旅遊趨勢 台北5大香氣拍照景點曝光

北投中心新村木造走廊。圖／台灣觀光創新協會提供

「香氣」結合「拍照場景」的城市散步路線成近年旅遊趨勢，台灣觀光 創新協會公布台北市5大香氣與拍照打卡景點，包含榕錦時光生活園區、北投中心新村、花博新生園區、赤峰街書店及大稻埕碼頭，香氣結合拍照場景，讓旅客深度遊台北。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，氣味往往能在旅途中留下深刻記憶，將嗅覺體驗結合影像紀錄，是新世代旅遊的顯著趨勢。

李奇嶽指出，旅客不只想看風景，更期待走進能看、能拍、能感受的場域，而榕錦時光生活園區、北投中心新村、花博新生園區、赤峰街書店及大稻埕碼頭等景點，具備文化氛圍與影像魅力，自然成為新的城市亮點。

「榕錦時光生活園區」老屋木構與紅磚牆保留歲月痕跡，綠蔭沿著屋簷與步道延展；利用植栽作為前景，旅客手持咖啡 杯漫步木造廊道或紅磚牆旁拍照，加上咖啡香四溢，讓旅客可拍出具有故事感的日常影像。

「北投中心新村」保留成排低矮老屋，灰牆、磚牆與木構在樹蔭包覆下，形成一處與城市節奏保持距離的生活場域，加上鄰近的「向陽心苑」在午後陽光灑落在木窗、走廊與庭院植栽間，旅客可捕捉窗框與座椅延伸出的縱深感。

「花博新生園區」有大片綠意與花田，旅客可以花朵作為前景、人物置於中後景，營造被花海包圍的畫面。

「赤峰街書店」能呈現自然且具故事感的畫面；「大稻埕碼頭貨櫃市集」呈現出城市夜晚，旅客拉遠鏡頭時，將貨櫃燈光、河岸夜色與人流一併收進，呈現大稻埕夜晚的城市節奏。