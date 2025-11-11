我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

日本西瓜卡購物更方便 2026年App將推QR碼支付能大額交易

編譯周辰陽／即時報導
JR東日本計畫於2026年秋季左右，為「Mobile Suica」新增QR碼支付功能，藉此開拓金融等新領域的獲利機會。(路透)
JR東日本計畫於2026年秋季左右，為「Mobile Suica」新增QR碼支付功能，藉此開拓金融等新領域的獲利機會。(路透)

日本東日本旅客鐵道公司（JR東日本）智慧交通卡Suica的支付App，預定於2026年秋季左右，新增QR碼支付功能，藉此開拓金融等新領域的獲利機會，挑戰PayPay大額支付的主導地位。

俗稱「西瓜卡」的Suica智慧交通卡2001年推出，最初供東京及周邊地區使用，隨支付應用範圍不斷擴大，近年也推出App版本「Mobile Suica」。

日經亞洲11日報導，目前Suica用戶必須事先為實體卡或「Mobile Suica」儲值，JR東日本正考慮讓用戶能將Suica與外部銀行帳戶或信用卡連結，並計畫自行開發這套支付系統。除新增轉帳功能外，JR東日本還打算推出可於自家設施使用的優惠券與折扣機制，並讓用戶能接收地方政府的款項，甚至與地方振興活動結合。

「Mobile Suica」帳戶數量過去5年間已成長3倍，截至3月底達3422萬個。全日本已有超過200萬家商店接受Suica支付，月交易量超過3億筆。目前Suica卡最高儲值金額為2萬日圓，但「Mobile Suica」的上限將大幅提高，預計可達數十萬日圓。

Suica現階段主要用於交通與小額消費，提高最高儲值金額可望帶動更多交易，進一步擴大其生態系統。JR東日本也計畫讓持卡人未來能更輕鬆地在Lumine及其他旗下商場的高級商店進行大額消費。

《日經亞洲》指出，多數類似電子支付服務的儲值上限介於2萬至5萬日圓之間，Suica的現行上限仍遠低於日本最大QR碼支付平台「PayPay」，後者最高可儲值達100萬日圓。不過，JR東日本擁有廣泛的零售與設施網絡，期望藉由與消費者的日常接觸優勢，挑戰PayPay的市場主導地位。

日本 App 西瓜

上一則

近50年以來首次 日本擬從明年4月起「調高簽證費」

延伸閱讀

近50年以來首次 日本擬從明年4月起「調高簽證費」

近50年以來首次 日本擬從明年4月起「調高簽證費」
日本之旅

日本之旅
中官媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

中官媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議
中使館發文批高市早苗：企圖將自身綁上分裂中國的戰車

中使館發文批高市早苗：企圖將自身綁上分裂中國的戰車

熱門新聞

住旅館時，有許多備品是可以讓客人拿走的。圖為示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）

住旅館「1小物」記得拿 秒變旅行實用幫手

2025-11-02 02:50
日本名古屋曾被評為「日本最無聊城市」。許多觀光客搭乘新幹線，沿著東京、京都、大阪的黃金路線旅行時，往往會跳過名古屋；圖為「名古屋城」。（美聯社）

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」城市得先說服外人做這件事

2025-11-05 02:00
英國多家航空公司規定，手機、筆電等電子產品沒電或無法開機，將不能攜帶上機。圖為機場示意圖。(取材自https://unsplash.com/@rawkkim)

在英國搭飛機要注意 手機、筆電沒電「不能帶上機」

2025-11-09 03:05
澳洲航空為超遠程航班服務「日出計畫」訂購12架A350-1000ULR客機，屆時倫敦或紐約飛澳洲東岸時間可縮短約4小時。圖為一架空巴A350-1000測試飛機飛抵雪梨機場，攝於2022年5月。（路透）

澳航「超長途直飛計畫」曝光 連續飛行22小時 一趟看兩次日出

2025-11-08 05:11
金馬影后舒淇首度執導剛上映的的電影「女孩」，有到被稱為「舒淇橋」的基隆市中山陸取景。圖／基隆市文化觀光局提供

舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」又成話題

2025-11-02 13:10
距離紐約市僅約90分鐘車程的康乃狄克州紐黑文（New Haven），成為今秋最熱門的度假勝地之一。(取材自Unsplash @Huichao Ji)

紐約開車90分鐘就到 「最夯秋季旅遊地」勝過希臘、西班牙

2025-10-25 20:40

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定