上海樂高樂園開幕倒數 開放首批內部測試遊客

擁有八大主題區、由超過8500萬塊樂高積木組裝的數千個樂高模型的上海樂高樂園今天進入全面「測試模式」。（取材自澎湃新聞）

擁有八大主題區、由超過8500萬塊樂高積木組裝的數千個樂高模型的上海樂高樂園 今天進入全面「測試模式」，在中國端午節 連假第一天、樂園開幕倒數的第35天，正式分階段開啟內部測試和試營運。

據公告，上海樂高樂園5月31日起進入試營運測試時期。前期為內部測試階段，邀請特定合作夥伴、樂園員工家屬、樂園周邊居民群眾代表和支持參與樂園籌備的有關人士；6月20日起進入公眾試營運階段，主要迎接之前購買了開園限量年卡或飯店套餐的遊客及相關專業人士進行檢驗；7月5日正式開園。

澎湃新聞報導，內部測試和試營運期間，每個主題景點、餐廳、商店、演出和主題酒店設施及服務都將接受檢驗。目前上海樂高樂園有超過75個互動騎乘設施，但並非每一個項目都能體驗。內部測試期間，每天開放的數量不一樣，團隊會藉由這個機會對所有騎乘設備及運營系統進行實地測試，在實際情境中發現潛在問題，並收集、聽取先入園客人以及經驗豐富的行業人士提供的回饋及建議。

通告提醒，上海樂高樂園試運營門票不對公眾售賣，遊客切勿從市場上購買所謂的試營運「體驗票」。

此外，據上海樂高樂園介紹，與上海樂高樂園同步配套建設的商業街及周邊7條道路、2處停車場、1座公車樞紐、5座高端酒店民宿等基礎設施也在加快推進。其中，2處停車場共有累計超過5,500個車位。