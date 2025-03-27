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觀光客急增 「日本三大美肌之湯」嬉野溫泉 源泉水位一度降至新低

編譯周辰陽／即時報導
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日本九州佐賀縣嬉野市溫泉街的豐玉姬神社。資料照片。（路透）
日本九州佐賀縣嬉野市溫泉街的豐玉姬神社。資料照片。（路透）

日本擁有27000個天然溫泉，來自全世界的觀光客都喜歡赴日泡湯，但觀光客急遽增加，導致一部分溫泉小鎮的源泉水位下降，讓當地官員憂心。

CNN與NHK報導，隱藏在九州佐賀縣山脈的嬉野市就是其中一個陷入困境的溫泉小鎮。嬉野溫泉以「日本三大美肌之湯」而聞名，根據日本觀光局網站介紹，嬉野溫泉以舒緩的鹼性水質著稱，水中礦物質據說具有多重保健療效，也有各種類型的浴場可供選擇，一些浴場僅提供住宿過夜使用，其他浴場則開放一般泡湯客。

擁有25000居民的嬉野市有超過30家飯店與和日式旅館，本來就是日本國內的熱門景點，但隨著數百萬遊客湧入日本，在國外遊客之間也越來越受歡迎。不過，地方官員最近就過度旅遊（觀光公害）對鎮上溫泉泉水供應影響發出警告。

根據報導，嬉野溫泉的源泉水位2024年一度來到歷史新低的39.6公尺，與4年前錄得的平均50公尺水位相比下降了20%。佐賀縣認為，背景因素是西九州新幹線開通增設新站後，觀光客增加，抽取的溫泉水量也增加。嬉野市副市長早瀬宏範告訴記者，「與新冠疫情之前相比，遊客數量有所增加，導致旅館和其他設施的溫泉用量更大」。

雖然嬉野市長村上大祐強調，源泉仍可持續，但官員呼籲飯店和日式旅館，限制深夜時段的客房「內湯」使用。溫泉旅館組合要求遊客，凌晨0時至5時避免使用溫泉，同時暫停部分非住宿純泡湯服務。

因為公共浴場要求使用者全裸泡湯，許多外國遊客不習慣這種日式風俗，不少國際旅客喜歡在房間內使用私人形式溫泉。

CNN指出，公共浴場入浴收費僅3美元，但許多人寧願支付高達數百美元的追加費用，在飯店房間內享受私人溫泉體驗，這種需求意味著必須將更多的溫泉水抽到私人房間，對源泉帶來壓力。村上大祐表示，「我們知道嬉野市依賴旅遊業，所以我們必須盡力保護。為此，我們將毫不猶豫採取任何必要的措施」。

根據日本國家旅遊局數據，2024年訪日外國遊客人數達到歷史新高的3680萬人次。中央溫泉研究所主任研究員大塚晃弘表示，從九州的嬉野到北海道的新雪谷，觀光客急遽增加加劇日本幾個熱門溫泉區的壓力，「新冠疫情後的遊客增加，導致了飯店擴建、更大的設施與更多的個室風呂」。

大塚晃弘指出，旅遊業並不是唯一影響溫泉小鎮泉水供應的因素，腐蝕的管道和老化的抽水基礎設施也造成水量不必要損失，「許多溫泉區基礎設施沒有得到妥善維護或老化」。

日本 觀光 疫情

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