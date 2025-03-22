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「全台最美魚市場」停業後重新開幕 全新風格引人潮

記者宋原彰／高雄即時報導
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曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。(記者宋原彰／攝影)
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。(記者宋原彰／攝影)

曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少，市長陳其邁剛結束訪美行程，今趕達現場吃美食，大批遊客一度造成內部水洩不通，且市場內停車場僅31格車位，有民眾抱怨周邊停車指示不足，光是找車位就要近半小時。

有百年歷史的鼓山魚市場過去歷經數任經營團隊，此次由國揚集團旗下漢來國際物業公司承接，委託佑神公司主導商場規畫、招商及營運，在數月的規畫改裝後今日開幕。陳其邁和國揚集團侯嘉騏運營長、佑神公司總經理人南野雄介、漢來物業總經理陳依文、漢來美食董事長林淑婷等人一同以敲鑼儀式為「新濱町海洋廚房」揭開序幕。

新濱町海洋廚房集結15家餐飲品牌，包含日本東京台場知名燒烤店「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外，提供純正日本都市型BBQ風味，另外還有全台獨家、榮獲東京神田咖哩冠軍的人氣咖哩「日本日乃屋咖哩」；戶外設有月鯉灣咖啡廳，民眾可以欣賞海景、夕陽景觀，或在仙人掌景觀植栽區域中漫步，搭配「愛之樹」裝置藝術，成為打卡熱點。

開幕首日，場內近400個座位區幾乎坐滿，有民眾表示原先魚市場餐飲部分不夠多、座位不夠、光線不足，如今改造後多了許多特色美食，拉麵、冰淇淋、燒烤都有，「幾乎是煥然一新」；但也有民眾表示，人潮太多、排隊太久，尤其周邊停車位不好找，在帝人騎機車比較方便，但遊客開車可能要找至少半小時以上。

佑神公司表示，旅客可自由選擇搭乘捷運、輕軌、公車或騎乘YouBike等運具或騎機車抵達新濱町海洋廚房，開車民眾周邊也有670格停車位，商場也提供特約停車場，民眾可免費停車1小時，停車折抵以現場標示為主，即日起至4月13日單筆消費滿100元即可獲得抽獎券，有機會獲得精美家電、高雄全家海神限定周邊商品。

高市議員簡煥宗表示，漢來集團身為南台灣餐飲業龍頭，承接鼓山魚市場後呈現完全不同面貌，期待全新經營模式能再度活絡市場，但市場內部停車空間不足、僅31格車位，鄰近雖有規畫特約停車場，包括鼓山鼓南站停車場85格、棧西停車場130格，但指示牌面不足、無法確實引導民眾，尤其停車場走至魚市場的路線有彩繪牆面和海景，能增添旅遊風味，民眾普遍能接受。

高市海洋局表示，新濱町海洋廚房周邊共設有670格停車位，包括特約停車場3座共246格，其他停車場則有424格，民眾也能搭乘高雄捷運橘線哈瑪星站，1號出口步行6分鐘可抵達，輕軌則是搭至駁二蓬萊站或哈瑪星站，步行約 9 分鐘即可抵達，鄰近也有YouBike 租借站點；新濱町海洋廚房未來穢語高雄商展市集品牌「雄店」合作不定期舉辦濱紛歡樂潮市集，呈現手作選品、文創商品、街頭表演等。

曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日...
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。記者宋原彰／攝影
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，...
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，市長陳其邁(中)剛結束訪美行程，今趕達現場吃美食。(記者宋原彰／攝影)
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日...
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。(記者宋原彰／攝影)
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曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。(記者宋原彰／攝影)
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曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，戶外設有月鯉灣咖啡廳，民眾可以欣賞海景、夕陽景觀。(記者宋原彰／攝影)
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場今日重新開幕，市場內停車場僅31格車位...
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場今日重新開幕，市場內停車場僅31格車位，有民眾抱怨周邊停車指示不足，光是找車位就要近半小時。(記者宋原彰／攝影)
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曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。(記者宋原彰／攝影)

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