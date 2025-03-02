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全台最美魚市場變身 東京台場BBQ將進駐

記者王勇超／高雄即時報導
高雄鼓山魚市場由國揚漢來集團接手後，正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修，預計3月22日開幕。(記者王勇超／攝影)
高雄鼓山魚市場由國揚漢來集團接手後，正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修，預計3月22日開幕。(記者王勇超／攝影)

高雄鼓山魚市場曾被網友讚為「台灣最美魚市場」，去年9月起二度暫停營業後，由橫跨飯店、百貨、地產的國揚漢來集團接手後，正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修，預計3月22日開幕，屆時將引進樂比亞超市（LOPIA）集團的東京台場BBQ，這也是該家BBQ在海外的第一個據點。

目前鼓山新濱町海洋廚房仍正在裝修中，據了解，除了東京台場BBQ之外，日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」登台第一家店也將進駐鼓山新濱町海洋廚房；來自日本北海道的超人氣鮮味拉麵「一幻拉麵」也會在鼓山新濱町海洋廚房開分店。

鼓山魚市場2022年10月開幕時吸引許多遊客、網紅排隊參觀，但後來被批評櫃位如同「高速公路休息站」，熱潮退去後人潮不再，經多次調整仍無起色，高雄市海洋局去年重新招商，經公開評選後，由漢來國際物業管理顧問公司接手，去年11月起重新裝潢，由於新濱町是哈瑪星最早發展的地方，因此重新取名為「鼓山新濱町海洋廚房」。

高雄鼓山魚市場已正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修。(記者王勇超...
高雄鼓山魚市場已正式改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修。(記者王勇超／攝影)

海洋局說，鼓山新濱町海洋廚房將引進主題性餐廳、海景美食街、親子咖啡廳、兒童遊憩區與戶外特色造景等，預定在3月22日正式開幕。

高雄市政府秘書長郭添貴說，鼓山新濱町海洋廚房未來搭配棧貳庫和蓬萊商港區，結合旗津渡輪，可望點線面串聯，形成新的觀光聚落，由於原本鼓山魚市場停車位僅約35個，但周邊的停車位包括鼓山國小、哨船街等共有約600個車位，為了紓解重新重新開幕的停車問題，市府會加強宣導。

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