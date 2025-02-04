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日本札幌雪祭開幕「大谷翔平與愛犬」雪冰雕迎客

中央社／東京4日綜合外電報導
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遊客與「大谷翔平與愛犬」雪雕合照。（美聯社）
遊客與「大谷翔平與愛犬」雪雕合照。（美聯社）

日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，8天展期展出包括呈現「大谷翔平與愛犬」樣貌的共202座雪雕及冰雕，預估迎接來自海內外約200萬觀光客。

今年札幌雪祭展期從2月4日到11日止，會場包括札幌市中央區大通公園等處。札幌市截至1月20日止呈現降雪減少的情況，積雪低於30公分可回溯到18年前的2007年。

不過，北海道靠太平洋側地區從昨天晚間起降下破紀錄大雪，氣象廳表示，包括帶廣市截至今天上午9時止的12小時累積降雪量達120公分在內，總計北海道靠太平洋側的6處觀測地點都降下觀測史上最大雪量。

日本北海道放送（HBC）報導，今年雪祭8天展期共展出202座雪雕及冰雕，預估迎接來自海內外約200萬觀光客。

讀賣新聞報導，第75屆札幌雪祭今天在札幌市中央區大通公園等3處會場開幕，首日就迎來許多觀光客，札幌市長秋元克廣在開幕儀式上說，「在破紀錄雪量不足的情況下順利迎來開幕日，希望大家能前往各會場，留下美好的回憶」。

作為雪祭主會場的大通公園，可以看到以動漫角色及道廳紅磚廳舍等為主題的5座大雪雕，吸引不少觀光客拍照留念。今年雪祭在大通會場共展出5座大雪雕及124座中小型雪雕；薄野會場則陳列60座冰雕。

朝日新聞報導，今年札幌雪祭順利跨越降雪量少及暖冬影響順利開幕，大通會場可以看到市民團體負責製作、呈現「大谷翔平與愛犬」樣貌的雪雕。

今年冬季札幌出現破紀錄少雪情況，直到雪祭開幕前一週，市區主要幹道都沒有積雪，當地民眾異口同聲表示「前所未聞」、「罕見狀況」。

雪祭執行委員會表示，今年增加從外地運進札幌市的雪量，總計運來的雪量約為2500輛10噸卡車的運送量。

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