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應對聖母峰亂象 尼泊爾宣布攀登許可證費用調漲1/3

中央社加德滿都4日綜合外電報導
聖母峰的攀登許可費用調漲1/3。(美聯社)
聖母峰的攀登許可費用調漲1/3。(美聯社)

尼泊爾官員今天宣布，已將境內世界第一高峰「聖母峰」（Mt. Everest）的攀登許可費用調漲1/3，此舉將有助應對汙染問題，同時提高攀登聖母峰的安全性。

尼泊爾文化、觀光與民航部（Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation）觀光部門首長芮格米（Narayan Prasad Regmi）告訴法新社，春季（3月至5月）攀登旺季期間，征服標高8849公尺聖母峰的許可證費用將從1萬1000美元上調至1萬5000美元。

另據尼泊爾「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）報導，秋季（9月至11月）攀登許可證費用將從5500美元上漲至7500美元。

與此同時，冬季（12月至2月）及雨季（6月至8月）的攀登許可證費用也會從每人2750美元上調至3750美元。

法新社報導，全球有14座海拔8000公尺以上的高峰，其中8座位於尼泊爾，每年都為該國吸引數以千計的登山客。

為征服聖母峰，外國登山客不惜砸下重金。他們去年購買了逾400份登山許可，讓尼泊爾國庫進帳約400萬美元。

根據尼泊爾當局，這筆資金將用於清理登山客留下的垃圾，以及進行必要的搜救行動等。

觀光

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