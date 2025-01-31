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心靈之旅蔚為風潮 達蘭薩拉成印度旅遊新熱點

中央社／新德里31日專電
西藏博物館以實物、影片等展品交錯，詳細介紹藏人流亡過程中遭遇的種種血淚，與落腳於印度北部山城達蘭薩拉後的生活點滴。（中央社）
西藏博物館以實物、影片等展品交錯，詳細介紹藏人流亡過程中遭遇的種種血淚，與落腳於印度北部山城達蘭薩拉後的生活點滴。（中央社）

現代人生活壓力大，藉著旅遊洗滌身心蔚為風潮，印度北部山城達蘭薩拉有令人嘆為觀止的美景，又有達賴喇嘛加持，充滿靈性的所在地，成為旅客進行心靈之旅的觀光新熱點。

影片來源：中央社

達蘭薩拉（Dharamshala）是印度北部的一座山城，在喜馬拉雅山的山腳下，當地被高聳的山脈圍繞，有茂密的樹林及壯觀的瀑布，讓其充滿靈性的面貌。

遊客一在機場落地，第一個映入眼簾的，就是被群山環繞的機場，瞬間讓人有置身仙境的感受，隨著驅車一路往達蘭薩拉山上走，高聳、茂密的樹林，加上不時滲入的陽光，讓人不禁一次次為這自然景觀發出讚嘆，搭上纜車，還可以在高空一覽達蘭薩拉的全貌，翠綠的山谷、白雪皚皚覆蓋的山頭，讓美景盡收眼底。

1959年當西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）帶領數萬藏人從西藏出逃，並於達蘭薩拉落腳後，隨處可見的西藏人文風情，故被稱為「小拉薩」，也因此成為想感受西藏風情遊客的旅遊首選。

當地能感受濃濃的西藏風，熱鬧的街道上有許多販售手工藝品店家、傳統食物的攤販，讓遊客在感受頌缽藉音波傳來的能量、吃進饃饃（Momo）帶來的滿足感之際，瞬間有著宛如置身西藏的感受。

對西藏文化有興趣的遊客，十足現代化的西藏博物館（Tibet Museum），以實物、影片等展品交錯，詳細介紹藏人流亡到達蘭薩拉，過程中遭遇的種種血淚，與落腳於當地後的生活點滴，絕對值得對西藏文化想進一步認識的民眾一探究竟。

達蘭薩拉是藏傳佛教目前最重要的據點，也是達賴喇嘛長期居住的地方，當地的大昭寺，自然是信徒前往參拜、參觀，或試圖晉見達賴喇嘛的必遊景點。

而在翠綠山林間，大大小小的瑜珈教室、靈修中心，提供旅人冥想、禪修或學習藏傳佛教的好去處，各種健康中心、藏式按摩院，也能洗去旅行的疲憊與生活壓力，這些平靜、療癒的氣氛，提供人們將身心調整到最佳狀態的機會。

達蘭薩拉景色宜人、有豐厚的西藏文化底蘊，加上達賴喇嘛、藏傳佛教神聖的地位等，都讓當地成為最具靈性的旅遊勝地。

位於印度的達蘭薩拉是藏人聚集地，熱鬧的街道上有許多販售手工藝品的店家，讓人隨處都...
位於印度的達蘭薩拉是藏人聚集地，熱鬧的街道上有許多販售手工藝品的店家，讓人隨處都能感受濃濃的西藏風。（中央社）
旅客搭上纜車，可在高空一覽達蘭薩拉全貌，翠綠的山谷、皚皚白雪覆蓋的山頭盡收眼底。...
旅客搭上纜車，可在高空一覽達蘭薩拉全貌，翠綠的山谷、皚皚白雪覆蓋的山頭盡收眼底。（中央社）
印度北部山城達蘭薩拉翠綠的山林之間，大大小小的瑜珈教室、靈修中心，成為旅人冥想、...
印度北部山城達蘭薩拉翠綠的山林之間，大大小小的瑜珈教室、靈修中心，成為旅人冥想、禪修或學習藏傳佛教的好去處。圖為瑜珈教室看板。（中央社）
印度北部山城達蘭薩拉是流亡藏人落腳處，街頭滿是販賣西藏美食的小攤。（中央社）
印度北部山城達蘭薩拉是流亡藏人落腳處，街頭滿是販賣西藏美食的小攤。（中央社）

達賴喇嘛 印度 喜馬拉雅山

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