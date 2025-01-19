我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

出手救TikTok 川普提議合資：美國持有一半

台灣首創水晶車廂 潮鐵吸89萬人 春節後再推7文創車廂

記者胡瑞玲／台北即時報導
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。圖／台鐵提供
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。圖／台鐵提供

屏東潮州鐵道文化園區2022年開幕，迄今已吸引逾89萬人入園，預計今年春節可突破100萬。台鐵公司今天開箱3輛鐵道文創車廂，其中1輛以SPK2011復興號車廂，打造全台首創的水晶車廂，民眾可一覽火車結構、管線配置，水晶車廂也提供包車餐飲服務；潮鐵預計展出10輛文創車廂，剩餘7輛春節後將陸續推出。

屏東潮州鐵道園區是全台唯一鐵路維修觀光機廠，園區內保存多輛歷史列車、展示著鐵道歷史文物。台鐵表示，潮州鐵道文化園區，兼具車輛維修、文化保存、觀光遊憩、及藝術文創的4大特色，已經成為南台灣十分著名的景區，開園至今，入園人數已超過89萬人，預計今年春節就可突破100萬名遊客。

潮州鐵道文化園區繼昨（18日）8大園區公共藝術開展後，今日再開箱3輛鐵道文創車廂，其中最為獨特的為全國首創的水晶車廂。

台鐵說明，水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。

水晶車廂也提供包車餐飲服務，結合在地時令季節食材，以及本土主廚精緻手藝，讓旅客在優美的車廂內餐敘或商務會議。

另2輛文創車廂則是以DR2803、DR2852車廂，打造為輕食空間及潮州特色冰品店，成為富有在地風情的文創精品，喜歡火車的朋友可到潮鐵打卡參觀。

台鐵表示，潮鐵預計將擁有10輛文創車廂，其餘7輛春節後將陸續推出，包含EMU1200紅斑馬自強號及另5輛復興號，分別做為親子DIY多功能教室、文創市集、親子廚房、書坊閱讀遊戲室、銀髮養生空間、及小農店鋪，有興趣的民眾可拭目以待。

水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，...
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。圖／台鐵提供
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，...
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。圖／台鐵提供
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，...
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。圖／台鐵提供
台鐵公司今天開箱3輛鐵道文創車廂，2輛文創車廂則是以DR2803（圖）、DR28...
台鐵公司今天開箱3輛鐵道文創車廂，2輛文創車廂則是以DR2803（圖）、DR2852車廂，打造為輕食空間及潮州特色冰品店，成為富有在地風情的文創精品。圖／台鐵提供
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，...
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。圖／台鐵提供
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，...
水晶車廂是利用SPK2011復興號車廂打造，原車廂內部裝修隔板全部換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置，同時車內各種裝置旁均設有QR code提供手機掃描。圖／台鐵提供
台鐵公司今天開箱3輛鐵道文創車廂，2輛文創車廂則是以DR2803、DR2852（...
台鐵公司今天開箱3輛鐵道文創車廂，2輛文創車廂則是以DR2803、DR2852（圖）車廂，打造為輕食空間及潮州特色冰品店，成為富有在地風情的文創精品。圖／台鐵提供

台鐵 觀光 親子

上一則

赴日旅遊避人潮 彭博推薦5大隱藏景點 小京都、日本阿爾卑斯上榜

延伸閱讀

春節期間 中國將重點整治網路極端言論

春節期間 中國將重點整治網路極端言論
七次登春晚？ 他「抗癌一年」現身彩排 身體狀況曝光

七次登春晚？ 他「抗癌一年」現身彩排 身體狀況曝光
知名造型師林葉亭失智父親走失 醫：二大情境最為常見

知名造型師林葉亭失智父親走失 醫：二大情境最為常見
66分局攜民安隊 派單宣傳春節安全

66分局攜民安隊 派單宣傳春節安全

熱門新聞

日本富士山北部的山梨縣富士河口湖町便利商店「羅森河口湖站前店」，是遊客取景勝地。（歐新社）

日本河口湖超商出現新景象 遊客輪流拍照大排長龍

2025-01-13 02:50
遠眺奇萊北峰的白雪與月出。圖／清境農場提供

不用上到合歡山 在台灣清境農場竟也能輕鬆賞雪

2025-01-12 15:22
航空產業情勢2025年可能依然艱困。(路透)

今年機票恐更貴 航空業缺飛機…波音遲交機、缺零件都是原因

2025-01-13 16:14
英國內政部近日提案修法，以增加政府調漲簽證、移民及入境許可申辦費用的空間。圖／路透

英國推動電子旅遊憑證費用漲6成 挨轟把旅客當搖錢樹

2025-01-18 09:13
受到訪日客激增，以及海外掀起「抹茶熱潮」影響，有800年歷史的宇治抹茶去年秋天開始出現供不應求的情況。抹茶示意圖。(新華社資料照)

供不應求…日本宇治抹茶掀爆買潮 店家祭出限購措施

2025-01-12 10:52
許多觀光客喜歡赴泰旅遊，不僅便宜又獨具特色，但隨著擄人案件層出不窮，也讓旅客對安全產生顧慮。曼谷商圈示意圖。 (歐新社)

「去過還想再去」 網列泰國旅遊8大誘人因素

2025-01-13 19:33

超人氣

更多 >
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光
家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活

家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全