日本河口湖超商出現新景象 遊客輪流拍照大排長龍

日本富士山北部的山梨縣富士河口湖町便利商店「羅森河口湖站前店」，是遊客取景勝地。（歐新社）

日本 山梨縣富士河口湖車站外的羅森（LAWSON）超商 ，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引遊客拍照打卡，但也成為「觀光 公害」；當局架設黑布、設置柵欄卻沒多大成效。現在當地又出現新景象，等待拍照的遊客大排長龍。

這間羅森超商因為位置關係，站在超商前方拍照，會感覺背後的富士山像是「坐在」超商上面一樣，效果十分特別，從2023年上半年開始走紅，吸引大批外國遊客到訪。

然而，由於超商前方道路狹窄，遊客又經常隨意穿越道路，人車爭道相當危險，去年終於因為情況過於嚴重，迫使富士河口湖町公所採取「最後手段」，5月派人在對面的人行道架設寬20公尺、高2.5公尺的遮光黑幕，阻擋遊客拍照，但還是發生黑幕被遊客「挖洞」拍照的情形，黑幕隨後在8月考量颱風逼近而拆除。

河口湖的羅森超商在2024年頻頻登上媒體版面，「超商富士山」甚至還成為日本年度「新語．流行語大獎」的30個入圍詞彙之一。

現在河口湖超商前出現了新景象，遊客開始在商店前排隊等待輪流拍照，雖然顯示遊客的禮貌有所改善，但橫穿車道的情況依舊存在，當地政府今年想必又要開始和遊客鬥智鬥勇。

產經新聞報導，去年12月到訪羅森超商河口湖站前店，發現有許多遊客正在排隊，等著拍攝被雪覆蓋更顯壯麗的富士山。

一名泰國女遊客對於排隊照相表示理解，她表示，「聽說這裡曾經（因為遊客規矩不好）引發問題，不過我還是想要拍攝一張美景的照片，我想（排隊的）其他人應該也是同樣想法。」

河口湖町長渡邊英之回憶去年實施的一連串措施表示，「雖然擔心架設黑幕會讓訪日客感覺我們在傳達『不要來』的訊息，但是在那時候，為了讓居民能夠安心生活，（架設）黑幕是不得已之舉。」

雖然去年有一段期間，當地沒有出現太大混亂，但到了11月富士山被雪覆蓋後，外國遊客再次增加。

然而這次和過去不同，遊客自發形成一條等待拍照的隊伍，超商對面的人行道同樣有遊客排隊。為了拍出美照擅自闖入私有地、亂丟垃圾的情況也大幅減少。

相關人士表示，這是因為在中國社群媒體上，開始有人呼籲拍「超商富士山」的照片時要遵守規矩。渡邊表示，遊客開始自發排隊，顯示「新的外國人規矩已經形成」。

但是另一方面，遊客任意橫穿車道的情況卻沒有改善。目前，超商對面的人行道設置了高80公分、全長25公尺的柵欄，超商同一側的人行道也架設了一段長6公尺的柵欄。附近的斑馬線則是從普通的白色斑馬線，改成綠白相間斑馬線，更顯眼地標示出可以穿越車道的位置。

儘管日圓貶值吸引訪日客增加，但「觀光公害」成為各地政府面臨的問題。雖然河口湖町公所目前沒有打算重新架設黑幕，但為了能夠隨時重新掛上，仍保留了支柱，在維護居民生活品質和吸引訪日客之間，日本正艱難地拿捏平衡。