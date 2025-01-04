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泰國2024年觀光人次破3500萬 台灣旅客排第7

中央社／曼谷4日專電
COVID-19疫情後泰國觀光業復甦強勁，2024年的國際旅客人次突破3500萬，達到泰國政府設定的目標。（泰國觀光局提供）
COVID-19疫情後泰國觀光業復甦強勁，2024年的國際旅客人次突破3500萬，達到泰國政府設定的目標。（泰國觀光局提供）

COVID-19疫情泰國觀光業復甦強勁，2024年的國際旅客人次突破3500萬，達到泰國政府設定的目標，其中台灣旅客赴泰觀光為107萬7050人次，在所有國家中排名第7。

泰國觀光局日前公布2024年國際旅客抵泰人次，從1月1日到12月27日，旅客達到3504萬7501人次，達成觀光局設定的3500萬人次目標，並為泰國帶來1.8兆泰銖（約522.4億美元）的收入。

若以人次多寡排名，前10名分別是中國666萬7610、馬來西亞489萬8496、印度210萬645、韓國184萬7276、俄羅斯175萬1198、寮國111萬4896、台灣107萬7050、日本101萬8522、美國101萬1792和新加坡100萬401。

印度、馬來西亞、台灣和俄羅斯的人次都比2019年還高

泰國在COVID-19疫情全球爆發前一年的2019年觀光人次為3980萬，但2020年疫情爆發，觀光人次全面下滑，疫情放緩後逐步解封，泰國全力衝刺觀光，2024年達到3500萬人次，已接近2019年的水準。

觀光局分析原因包括政府給予93個國家的旅客免簽待遇，且最長可待到60天，同時取消旅客入境需填入境卡的措施，讓旅客入境更方便，另一個重要原因是航空公司重啟許多航線，並增加許多新航點，2024年飛抵泰國的飛機座位達到4700萬個，比2023年增加26%。

觀光局指出，其他原因還包括泰國有許多活動和節慶，例如跨年倒數和潑水節、泰國明星或國際明星的粉絲見面會、電影和影集中出現的泰國觀光景點同樣也吸引不少人的注意力。

泰國政府將今年設定為驚豔泰國觀光暨體育年（Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025），觀光人次目標設定在3600萬到3900萬之間，希望可以為泰國帶來1.98兆到2.23兆泰銖的收入。

泰國 觀光 疫情

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