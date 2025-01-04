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「到處都是南韓人」中國免簽政策發威 大量旅客湧入上海

記者陳湘瑾／即時報導
2024年12月25日，南韓遊客金敏炯在上海豫園商城拍照。（新華社）
2024年12月25日，南韓遊客金敏炯在上海豫園商城拍照。（新華社）

自中國在去年11月對韓國等9個國家持普通護照人員試行免簽政策後，吸引許多南韓遊客赴中，許多人將第一站選在上海，中國社群媒體更出現「上海遍地都是南韓人」、「南韓人來上海過週末」等討論。這一波南韓人赴上海的旅遊熱，呈現出年輕化、周末短途遊為主等特點。

2024年11月8日，中國對韓國等，韓國持普通護照人員赴中經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。之後，中國進一步將免簽停留期限延長至30天，並因此促進旅行目的地的消費和經濟增長。

界面新聞報導，上海師範大學旅遊學院副教授劉德艷指出，韓國到上海的航班多、航程短、價格便宜，韓國遊客的平均消費水平比較高，路程開銷降低了旅行成本，遊客便能在飯店、餐飲、購物等方面釋放更多消費潛力。

很多南韓旅客將第一站選在上海，中國旅遊平台攜程的數據顯示，中國對韓國的免簽政策實施以來，南韓遊客入境遊訂單增長超150%，入境中國的熱門城市分別為上海、青島和北京，其中，上海的韓國入境遊客訂單增長超180%。新華社報導，一位南韓遊客表示，中國對南韓免簽是吸引他們來中國旅行的重要因素，而且上海距南韓較近，於是成為很多人赴中旅遊的首選。

海底撈上海人民廣場店經理胡小徵表示，從去年11月10日開始，前往店裡消費的韓國顧客便開始增多。為了更好地接待這些顧客，公司組織員工學習一些簡單的常用韓語，以便和顧客進行交流。他透露，從數據來看，門店平均一天接待顧客總人次在1400位左右，其中韓國顧客在180位左右，週六日會更多。

位於首爾明洞的旅行社「暢遊中韓 go china_trip」最近的生意也因此變好，該公司主要為韓國遊客提供前往中國旅行相關的機票、接送、飯店和旅遊景點門票預訂，社長崔在龍透露，免簽政策發布後，12月的訂單量是政策發布前的五倍。

攜程公關總監汪怡明表示，攜程國際版於2023年9月上線了服務外國人入境遊的「中國旅遊指南」專題頁面，包含酒店、通訊、景點、支付等關於中國入境遊的許多重要問題，該頁面的訪問量也在免簽政策發布後顯著增長。

南韓 護照 觀光

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