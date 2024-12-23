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新加坡聖誕氛圍濃 濱海灣聖淘沙裝飾點綴吸引遊客

中央社／新加坡23日專電
濱海灣花園是星國知名景點，隨著聖誕節將至，現場打造聖誕裝飾，其中一座大型的聖誕老人彩燈裝置是花園內最受歡迎的打卡景點之一。（中央社）
濱海灣花園是星國知名景點，隨著聖誕節將至，現場打造聖誕裝飾，其中一座大型的聖誕老人彩燈裝置是花園內最受歡迎的打卡景點之一。（中央社）

聖誕節將至，位在東南亞新加坡街頭佈滿燈飾。從濱海灣花園到聖淘沙，各項裝飾點綴出聖誕氛圍、吸引遊客搶拍。有台灣遊客笑稱刻意到東南亞避冬，認為不同於台北的低溫，東南亞過聖誕節是「艷陽、午後雨、真的很熱」極具反差。

濱海灣花園是星國知名景點，隨著聖誕節將至，由數十棵擎天樹聚集而成的「擎天樹林」被點綴成星光氛圍，搭配古典音樂的伴奏，讓濱海灣花園充滿聖誕氣氛，吸引眾多遊客佇足拍照。

新加坡國家環境局日前表示，在星國東部測到氣溫攝氏36.2度，打破12月單日最高溫紀錄。正值雨季的夜晚，雨歇時分則稍趨涼爽。記者實地到濱海灣一帶觀察，隨著燈光秀開演的時間越來越近，「擎天樹林」聚集越來越多民眾引頸期盼燈光表演。

一名台灣遊客告訴中央社，聖誕節普遍給人印象是「冬天、下雪、冷到不行」，台北近日低溫、不得不穿大衣，因此「刻意到東南亞過節、來避冬，感受艷陽、午後雨、真的很熱的天氣，可以說是最具反差感的旅遊體驗」。

濱海灣花園內還設置多個大型燈光裝置，供遊客拍照，其中一座大型的聖誕老人彩燈裝置是花園內最受歡迎的打卡景點之一。

同時，新加坡知名遊樂設施環球影城，將部分區域結合電影「魔法壞女巫」（Wicked）元素，營造經典故事角色氛圍。主辦方透過新聞稿表示，園區也打造「聖誕老人的奇妙機械世界」等主題內容，設計大型互動裝置，希望讓遊客來一場視覺饗宴。

主辦方指出，遊客也可以欣賞光雕投影秀，感受夢工廠動畫電影的奇幻世界，包括「史瑞克」、「功夫熊貓」等元素的音樂表演也呈現在遊客面前。S.E.A.海洋館則與藝術家合作，規劃聖誕活動抓緊觀光人潮，也有工作人員扮成聖誕老人和精靈潛入水族箱、和民眾互動。

聖誕節將至，新加坡S.E.A.海洋館與藝術家合作規劃活動抓緊觀光人潮，有工作人員...
聖誕節將至，新加坡S.E.A.海洋館與藝術家合作規劃活動抓緊觀光人潮，有工作人員扮成聖誕老人和精靈潛入水族箱、和民眾互動。（中央社）
聖誕節將至，新加坡知名遊樂設施環球影城推出主題活動抓緊觀光人潮，遊客拿起手機拍攝...
聖誕節將至，新加坡知名遊樂設施環球影城推出主題活動抓緊觀光人潮，遊客拿起手機拍攝園區裝飾。（中央社）

東南亞 聖誕節 新加坡

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