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魷魚遊戲第2季來了 陳其邁扮孔劉 萬人派對點亮愛河灣

記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁化身劇中孔劉飾演的招募員，點亮英熙娃娃。（記者劉學聖／攝影）
高雄市長陳其邁化身劇中孔劉飾演的招募員，點亮英熙娃娃。（記者劉學聖／攝影）

風靡全球韓國原創影集「魷魚遊戲」第二季將在12月底在NETFLIX上線，今晚6時在高雄流行音樂中心舉辦盛大萬人粉紅派對，數萬名人潮擠爆愛河灣，朝聖海上英熙娃娃，無人機在夜空盤旋排出守衛、金豬撲滿，讓全場活動達到最高潮。

影片來源：聯合新聞網

魷魚遊戲2021年首播創下全球紀錄，不到1個月，就有16.5億觀看收視時數，全世界1.42億用戶都在看魷魚遊戲，在94國家收視都是排行榜第一。

魷魚遊戲第二季下周上線，NETFLIX與高市府合作選在高雄亞灣舉辦宣傳活動「123高雄人」，包含13公尺超大巨型英熙娃娃點燈秀，10分鐘港灣無人機大秀及萬人粉紅派對。

海上英熙以半身「漂」在高雄流音中心珊瑚礁群海面，下午吸引數萬人搶拍打卡，大批魷戲影迷下午就到現場玩打畫片，挑戰成功，就能免費兌換粉色的守衛套裝。

愛河灣點亮巨型英熙娃娃。（記者劉學聖／攝影）
愛河灣點亮巨型英熙娃娃。（記者劉學聖／攝影）

高雄市長陳其邁化身劇中孔劉飾演的招募員，局處長也穿上參賽者綠色運動服，多位被市長點名，笑稱要招募他們讓英熙娃娃掃射，現場響起了劇中片段熟悉的旋律，讓人聯想與英熙娃娃玩「123木頭人」刺激遊戲。

高雄市長陳其邁(中)與身穿綠色運動服局處長扮成「魷魚遊戲」角色。(記者劉學聖／攝...
高雄市長陳其邁(中)與身穿綠色運動服局處長扮成「魷魚遊戲」角色。(記者劉學聖／攝影）

藝人KID（林柏昇）扮演005號參賽者與現場粉絲加入粉紅派對，大家一起手持粉紅濾鏡手卡，用手機手電筒打上粉紅濾鏡射出粉紅光束，粉紅色燈海瞬間點亮高雄港灣。

重頭戲無人機秀出動600台無人機，盤旋在高雄港上空，排列劇中經典角色，英熙娃娃和守衛、金豬，現場驚呼連連。高市府表示，英熙娃娃今起展示到明年1月5日，將陪伴影迷度過耶誕、跨年假期。

藝人KID（林柏昇）扮演005號參賽者與現場粉絲加入粉紅派對。（記者郭韋綺／攝影...
藝人KID（林柏昇）扮演005號參賽者與現場粉絲加入粉紅派對。（記者郭韋綺／攝影）
民眾穿上綠色運動服扮成參賽者與英熙娃娃合照。（記者郭韋綺／攝影）
民眾穿上綠色運動服扮成參賽者與英熙娃娃合照。（記者郭韋綺／攝影）
高雄市長陳其邁與身穿綠色運動服局處長扮成魷魚遊戲角色。（記者劉學聖／攝影）
高雄市長陳其邁與身穿綠色運動服局處長扮成魷魚遊戲角色。（記者劉學聖／攝影）
高雄流行音樂中心盛大萬人粉紅派對。（記者劉學聖／攝影）
高雄流行音樂中心盛大萬人粉紅派對。（記者劉學聖／攝影）

無人機 魷魚遊戲

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