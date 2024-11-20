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打擊黃牛 上海迪士尼祭「1人1證1票」新規12/23上路

中央社／上海20日電
上海迪士尼。（中新社）
上海迪士尼。（中新社）

為了打擊黃牛等非法行為，上海迪士尼日前宣布將調整實名制購票政策，嚴格執行「一人一證一票」的方式。今天正式公告，新措施將於12月23日生效。

上海迪士尼度假區今天在官網發布公告，將於12月23日推出全新的實名制購票政策。根據新規，每位遊客都需要使用本人的有效身分證件預訂門票，且1張有效證件只能在同一個入園日購買1張門票。

每位遊客進入上海迪士尼樂園時，必須攜帶購票時所使用的有效證件正本，即無法代購門票。

在新規上路之前，上海迪士尼已經採取實名制購票與入場政策。根據現行的規定，1張有效證件可以在同一個入園日購買最多5張門票，其中包含購票人。然而無論買幾張，都須輸入每個人的證件資訊，入場時每個人也必須出示有效證件進行實名認證。

綜合第一財經、上觀新聞，由於過去的購票規定允許一張證件在同一個入園日最多購買5張門票，因此有些「黃牛」針對熱門日期提前囤票，增加遊客購票難度和成本，影響了正常遊玩體驗。

業界分析，新的購票方式對於打擊黃牛的違法違規行為具有積極作用，有利於維護票務市場秩序、遊玩秩序及環境。

報導也提到，實名制購票是在中國內各大熱門景區和景點、文化演出等領域廣泛採用的票務管理方式。早在2015年，北京故宮博物院就已全面推行實名制售票，以防止黃牛利用故宮限流的規定，高價倒賣門票。上海東方明珠廣播電視塔等17家上海熱門A級旅遊景區以及上海天文館、上海自然博物館等4家上海熱門場館也都實行實名購票。

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