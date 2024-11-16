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改用現金…持「西瓜卡」不能搭日本熊本縣公車及鐵路了

中央社／東京16日綜合外電報導
日本交通卡Suica。(本報資料照片)
日本交通卡Suica。(本報資料照片)

日本熊本縣4家公車業者與1家鐵道業者，從今天起取消接受Suica（因發音被暱稱西瓜卡）等10種IC卡支付服務，創日本首例，理由是難以負擔系統更新費。

日本放送協會（NHK）報導，這5家交通業者包括九州產交公車、產交公車、熊本公車、熊本都市公車及熊本電鐵，從今天起不再接受Suica、PASMO、ICOCA等共10種全國性交通IC卡來支付車資。

5家交通業者之所以決定停用全國性IC卡支付車資的原因，主要是5家業者合計必須花費逾12億日圓（約新台幣2億5255萬元）更新支付系統，但在乘客數持續減少的情況下，要籌措龐大金額進行系統更新有難度，所以決定放棄全國性IC卡支付服務。

這5家業者預計在2025年3月上旬引進使用信用卡等的感應支付服務，在此之前，如果要搭乘這5家業者的車輛，只能使用現金或是地區限定型的IC卡支付車資。

在JR熊本站前的公車亭，可以看有許多要搭車的乘客不知道已無法使用全國性IC卡支付，並對此感到疑惑的樣子。

一名從兵庫縣到熊本縣觀光的遊客說，必須在提著行李的情況下準備現金來支付車資，讓人感到不太方便。

讀賣新聞報導，5家交通業者未來要採用的信用卡感應支付，總花費約6億7000萬日圓，僅約全國性IC卡系統更新費用的一半，且若能獲中央政府與熊本縣政府補助，總花費更可降到2億日圓左右。

不僅如此，採用信用卡感應支付讓提供乘客車資折扣成為可能，加上不需要事前儲值，5家業者表示「將提高乘客便利性」。

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