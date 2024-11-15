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總數達世界第一 中國新增7個世界「最佳旅遊鄉村」

新華社北京15日電
聯合國旅遊組織執行委員會公佈2024年「最佳旅遊鄉村」名單，雲南阿者科村入選。圖為有上千年曆史的梯田風光。(中新社)
聯合國旅遊組織執行委員會公佈2024年「最佳旅遊鄉村」名單，雲南阿者科村入選。圖為有上千年曆史的梯田風光。(中新社)

北京時間11月15日，在哥倫比亞卡塔赫納舉行的聯合國旅遊組織執行委員會第122次會議上，公佈了2024年「最佳旅遊鄉村」名單，中國申報的雲南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小崗村、浙江溪頭村、山東煙墩角村7個鄉村入選，是本屆入選鄉村最多的國家。

至此，中國的「最佳旅遊鄉村」總數達到15個，居世界第一。

中國此次入選的7個鄉村跨越東、中、西部，在地域、文化、發展模式上具有較強的代表性，充分反映了中國鄉村旅遊發展成就。

阿者科村位於雲南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣，坐落於世界文化遺產哈尼梯田核心區。當地村民以梯田、房屋、生產生活方式等資源入股，走出一條全民共建共享的旅遊發展之路。

官洋村位於福建省漳州市南靖縣，是土樓文化、閩南文化、客家文化的「大觀園」。通過改善和活化利用土樓，融入休閒業態，官洋村正在產業融合和城鄉融合中實現鄉村振興的藍圖。

十八洞村位於湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣，「精準扶貧」理念在這裡走向全中國。如今，通過文旅融合激發鄉村發展新動能，十八洞村向世界展示了中國鄉村振興新圖景。

桃坪村位於四川省阿壩藏族羌族自治州理縣，是國家級羌族文化生態保護區核心區、茶馬古道的重要節點，特色鄉村旅遊成為當地促進各民族交往交流交融的重要方式。

聯合國旅遊組織執行委員會公佈2024年「最佳旅遊鄉村」名單，四川桃坪村入選。圖為...
聯合國旅遊組織執行委員會公佈2024年「最佳旅遊鄉村」名單，四川桃坪村入選。圖為穿著羌族傳統服飾的採茶姑娘。。(中新社)

小崗村位於安徽省滁州市鳳陽縣，是中國農村改革的主要發源地。在鄉村旅遊發展過程中，小崗村大力發掘在地資源，向國內外遊客述說中國農村改革的歷程與改革開放40餘年來中國社會發生的巨變。

溪頭村位於浙江省麗水市龍泉市，是龍泉青瓷燒製技藝的傳承地。當地依託青瓷文化，打造瓷源文化傳承空間、現代藝術創作基地、瓷藝特色文化節慶等旅遊品牌。

煙墩角村位於山東省威海市榮成市，是漁家秧歌、海草房營造技藝等傳統文化活態傳承之地。村民與海洋環境互動共生，譜寫出人與自然和諧共生、可持續發展的時代篇章。

聯合國旅遊組織執行委員會公佈2024年「最佳旅遊鄉村」名單，山東煙墩角村入選。圖...
聯合國旅遊組織執行委員會公佈2024年「最佳旅遊鄉村」名單，山東煙墩角村入選。圖為民俗海草房和養鴨風光。(中新社)

聯合國旅遊組織自2021年起發起「最佳旅遊鄉村」評選，旨在促進旅遊在重視和保護鄉村及其相關景觀、知識體系、生態和文化多樣性、本土價值觀和活動以及美食方面的作用。

聯合國

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