日本飯店揭遊客住房亂象 床旁撒尿、毛巾被偷光還想硬上員工

外籍遊客湧入日本，東京飯店房價飆高。飯店示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay ）

日本 政府觀光 局（JNTO）16日表示，9月總計有287萬外籍遊客造訪日本，連續8個月刷新單月最高紀錄。儘管外籍遊客促進買氣，但文化差異、「過度旅遊」等也引發問題。一名在東京飯店工作的女性就透露，毛巾、床單等飯店備品近日頻繁失竊，甚至還有遊客在床邊便溺，讓她與同事相當氣憤。

《ENCOUNT》報導，一名自稱在飯店工作的網友「ちくわぶ」（@tkwbiD），15日在社群媒體 發文，指控外籍遊客把房間弄得髒兮兮、破壞備品、偷床單、態度粗暴，讓現場人員疲憊不堪。她直言「外籍觀光客真的煩死了，我們希望日本人來住宿」。

她的發文獲得超過10萬人按讚、1.4萬人轉發。報導指出，該網友在東京都飯店工作，她列出外籍遊客在飯店的惡行，包括在床邊撒尿、打破窗戶、打壞電視、偷走10條毛巾、在床單上簽名、在客房進行詛咒儀式等。甚至還有飯店員工差點遭外籍遊客拖進客房性侵。

該網友指出，她從1年前開始在東京商務旅館擔任房務人員。看到「都內飯店房價 飆漲」進入X（前推特）趨勢榜，她希望讓更多人聽聽飯店人員的聲音，但沒想到會接到這麼多回響。她本來以為會被罵「歧視 外國人」，但許多日本網友看了她的發文後表示同情，稱「你們應該報警」、「飯店人員辛苦了」。

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