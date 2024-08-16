衝刺南韓旅客數 Super Junior圭賢任台灣觀光代言人

韓團Super Junior成員圭賢與觀光署「喔熊組長」互動。(記者周湘芸／攝影)

交通部觀光 署今年訂定1000萬人次國際觀光客目標，觀光署統計，截至今年7月共430萬人次旅客來台。為衝刺一大來源國南韓 訪台旅客人次，觀光署今公布，邀請知名韓團Super Junior成員圭賢擔任南韓市場台灣觀光代言人，圭賢今出席活動記者會也大讚，喜愛台灣觀光勝地跟美食，非常有使命感要讓更多南韓人知道台灣的美。

韓流熱度不減，根據交通部觀光署統計，今年截至5月台灣已有52萬6990人次前往南韓旅遊，而台灣獨有的美景及美食也獲南韓旅客的喜愛，來台南韓旅客人數也突破45萬人次，位居來台的第三大客源國，僅少於香港 、日本，「台灣感性」氛圍更登上南韓論壇熱門關鍵字。

觀光署今邀請「喔熊組長」擔任一日柑仔店店長，準備具台灣味的「戳戳樂」遊戲，讓圭賢大玩「台灣觀光大會考」，更品嚐台灣起司蛋餅、豆漿特色美食，及跳跳糖等古早味零食，讓他直呼「最喜歡台灣豆漿！」

圭賢表示，他本身很喜歡來台灣，台灣有很多觀光勝地跟美食，很開心能為台灣觀光代言，也非常有使命感，要讓更多南韓人知道台灣的美。

觀光署表示，今年南韓市場台灣觀光代言人圭賢與台灣連結性十足，除於今年已造訪台灣多次，也透過拍攝Vlog介紹台灣之美，昨天抵台後，即馬不停蹄展開宣傳影片拍攝行程、品嚐台灣美食、體驗特色文化與探訪在地景點。觀光署今年上半年於首爾進行宣傳活動，9月將前往釜山進行宣傳。