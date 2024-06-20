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日本外國遊客連三個月破300萬 南韓、台港旅客數創同期新高

編譯簡國帆／綜合外電
日本5月外國遊客連續第三個月突破300萬人次大關。(歐新社)
日本5月外國遊客連續第三個月突破300萬人次大關。(歐新社)

日圓貶值增添吸引力，日本5月外國遊客連續第三個月突破300萬人次大關，來自台灣的遊客年增率維持在五成以上，依然多於40萬人次，為同期新高，也仍是日本第三大外國遊客來源國。

日本政府觀光局19日公布，5月到訪的外國遊客比去年同期增加60.1%至304.1萬人次，比2019年同期（新冠疫情爆發前）增長9.6%，主因為中國長假、與東南航班及船班增加，帶動到訪遊客暴增。

其中，19國的遊客人次都創同期新高，包括南韓、台灣、香港、新加坡、印尼、菲律賓、越南、印度、澳洲、美國、英國、法國、德國、義大利及西班牙等國。

南韓遊客人數年增43.3%至73.88萬人次，位居榜首，來自中國的遊客更是年增三倍多到54.54萬人次，但仍比2019年同期低27.9%。

台灣遊客人數年增53.6%、月增1.4%至46.6萬人次，位居第三。日本觀光局指出，儘管儘管日本黃金周期間的費用上漲、旅客也避免訪日，但5月到訪的台灣遊客數仍創同期新高，部分原因是飛往日本各地的包機與航班增加。

台灣5月直飛日本的航班數量超過去年同期，台北桃園至鹿兒島航班復航，台北桃園至中部航班增加，台北桃園至福岡航班增加。台北桃園與高知之間也有包機航班。台灣訪日遊客今年來都多於40萬人次，以2月的逾50萬人次最多。

今年1~5月到訪日本的外國遊客累計年增6.5%至1,464萬人次。日本觀光局官員表示，若到訪遊客維持當前成長步調，今年的遊客總數可望超越2019年締造的3,188萬人次歷史新高。

5月到海外旅遊的日本遊客人數也年增39.4%至94.17萬人次，但比2019年同期減少34.5%。

日本 觀光 南韓

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