搭台灣好行抽9999黃金 暢玩泥漿溫泉、大啖甕仔雞

5月6日至5月31日，民眾只要搭乘台灣好行關子嶺線及菱波官田線、並向司機索取抽獎券，即可抽黃金9999墜飾。(西拉雅管理處提供)

金價創新高，母親節 送媽媽禮也有新撇步。5月6日至5月31日，民眾只要搭乘台灣好行關子嶺線及菱波官田線、並向司機索取抽獎券，即可抽9999黃金金飾（1錢），好吃好玩，還有機會拿金飾。

「關子嶺線」的菁寮老街除了有許多美食，也是著名臺劇《俗女養成記》的拍攝場地，此外，關子嶺溫泉是泥漿溫泉，體驗新奇之外，還能享受鮮甜的甕仔雞等美食。

「菱波官田線」也有許多景點，搭乘「台灣好行-菱波官田線」可暢遊尖山埤渡假村、烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區、官田遊客中心、善化啤酒廠以及隆田chacha文化資產教育園區等景點，體驗富有自然文化、親子踏青的觀光 路線。喜歡騎乘自行車的旅人，也可騎乘「菱波官田線」的自行車路線，漫遊官田獨特的自然與人文風情。

西拉雅管理處處長徐振能表示，今年「台灣好行菱波官田線」增加行經臺南山上水道博物館 ，5月1日正式開行，遊客可便利串聯各景點，不僅提供旅客低碳便捷的交通方案，也免去找車位的麻煩。

5月11日至12日，帶毛孩來官田遊客中心還可參加「西拉雅森活節毛孩運動會及毛孩變裝走秀」等活動，與毛孩互動拍照上傳至管理處FB，還能抽好禮。

相關資訊可查西拉雅國家風景區管理處。