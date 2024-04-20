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178年歷史的台灣第一水庫「虎頭埤」 迎觀光大蛻變

記者吳淑玲／台南即時報導
清晨的虎頭埤美得像潑墨畫。(記者吳淑玲／攝影)
清晨的虎頭埤美得像潑墨畫。(記者吳淑玲／攝影)

有台灣第一水庫之稱虎頭埤風景區，已有178年歷史，是南瀛8景之一，上游因新化林場保安林地涵養水分，終年水源不斷，秀麗風光有「小日月潭」美稱，市府爭取中央2億多元投入建設，加上湖濱旅館和纜車促參案也已有進展，已有廠商提案，正進行審查中，未來可串聯虎頭埤、最美新化果菜市場等景點，可望帶來觀光大蛻變。

台南市政府提出的虎頭埤纜車BOT案，開發基地規劃有5處場站，及纜車系統路廊範圍，起站位置為新化果菜市場站，途經虎頭埤站、吊橋站、湖濱山城站設置為中間站，終點站為新化林場站，全長初估約3.5公里，且全路線均以公有土地作為規畫範圍。

園區內原虎頭埤青年活動中心，因老舊需全面更新，市府以BOT方式招商，在湖濱水岸第一排佔地約1.3公頃的旅遊服務區土地，引進民間業者開發旅館、會議、旅遊、購物、餐飲等。市府觀旅局指出，已有業者提出纜車及湖濱旅館複合式經營規畫案，正進行可行性評估，待修正通過後，就會舉行公開閱覽，舉行公聽會及正式公告，有意願業者均可投標。

虎頭埤水庫在1846年建造，最初用途為灌溉用水庫，於1939年改列為風景區，日治時期就入選「台灣8景12勝」，也是「南瀛8大景」，吸引全台觀光客到訪，但市議員余柷青也不諱言，虎頭埤因長年設施缺乏修繕及投入新建設，觀光從極盛到如今逐漸沒落，市府需積極投入，才能振興地方引以為傲的後花園。

市府觀旅局說，已爭取中央2億3千多萬元投入建設，其中虎頭埤全齡式地景遊憩場榮獲2023園冶獎「公共建築景觀類」，拆掉舊滑水道，設置舒適步道動線，以簡約圓弧造型形塑多層次觀湖視野景觀，建置親水棧道一覽湖光景色；另有生態步道、親子環教生態館周邊景觀、虎埤泛月環景生態遊憩設施優化、道路改善及人行步道系統優化、歷史建築新化神社遺構修復工程等。

去年首度舉辦「泳渡虎頭埤」活動，吸引800名泳者參加，全程約1500公尺，平均約45分鐘內可完成，加上虎頭埤水質乾淨，泳渡者上岸均稱水質很好，也吸引外縣市遊客提前到台南住宿、旅遊，帶動周邊景點，新化老街店家都大客滿，今年軤擴大辦理，並參考泳渡日月潭時間，以避開颱風雷雨季。

虎頭埤綠蔭步道。(台南市觀旅局提供)
虎頭埤綠蔭步道。(台南市觀旅局提供)
虎頭埤全齡式地景遊憩區。(台南市觀旅局提供)
虎頭埤全齡式地景遊憩區。(台南市觀旅局提供)
去年首度舉辦「泳渡虎頭埤」大受歡迎。(台南市觀旅局提供)
去年首度舉辦「泳渡虎頭埤」大受歡迎。(台南市觀旅局提供)
親水棧道一覽湖光景色。(台南市觀旅局提供)
親水棧道一覽湖光景色。(台南市觀旅局提供)

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