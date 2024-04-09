中國「文旅熱」春潮湧動 踏春賞花融合民俗體驗

遊客在西溪濕地深潭口古戲台觀看花朝節表演。(新華社)

最美人間四月天，踏青賞花正當時。剛剛過去的清明假期，「春日經濟」再度激發消費活力。在社交平台上，「全國的景區看起來都像有1億人」的話題一度衝上熱搜榜首，網友們紛紛上傳各地的旅遊照片，無一不是「人山人海」。

經文化和旅遊部數據中心測算，清明節假期3天，中國國內旅遊出遊1.19億人次，按可比口徑較2019年同期增長11.5%；國內遊客出遊花費539.5億元，較2019年同期增長12.7%。

從年初的「冰雪經濟」到春節期間的「年味經濟」，再到如今的「春日經濟」，文旅消費的火熱映射出人們對美好生活的期盼，助力中國經濟持續回升向好。

文旅融合激發消費活力

入春以來，中國各地紛紛圍繞「賞花+」探索文旅發展新模式，將踏春賞花與民俗體驗、研學、音樂等相結合，給遊客帶來嶄新體驗，不斷激發文旅市場活力。

在國家植物園 （北園）節氣昇活館，遊客在專業人員指導下，用植物材料制草燈；在紫竹院公園，製作「梅花書籤」、填色「水墨紙鳶」等活動吸引眾多遊客參與；中國園林博物館 開展「山居雅集 臨溪鑒古」文化活動，遊客可以領取春季花卉科普卡片，書寫經典春日詩句。

北京市公園管理中心發佈數據顯示，清明假期，北京市屬11家公園和中國園林博物館共接待遊客218.17萬人次，較2019年同期增加16.08%。

南寧青秀山、南京莫愁湖、長沙銅官窯等旅遊度假景區相繼推出「花朝節」活動，用漢服、傳統市集和詩詞文化等活動開啟「文化賞花」新玩法。

國潮華服秀典、大唐宮廷夜宴、錦繡尚衣局……走進深圳錦繡中華民俗村等景區，國風國韻與春季花開相映成趣，精彩紛呈的文化盛事讓遊人在享受旖旎春光的同時又得到中華優秀傳統文化的滋養。

「推動文旅高質量發展，要充分將資源盤活、做出特色，在旅遊產品創新上做足內涵文章，搞活「體驗經濟」，不斷滿足遊客對品質和體驗感消費的需求。」首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授郭媛媛說。

遊客在江蘇揚州瘦西湖風景區內賞花。(新華社)

文創產品持續走熱

除了看花賞景，豐富多樣的文創新品也吸引了遊客的目光。在北京天壇公園「天壇拾光」文創空間門口，65歲的山東遊客陳秀華為孫女購買了特色文創雪糕。「孩子第一次來天壇，剛參觀完祈年殿，給她買一個祈年殿形狀的雪糕。」

櫻花冰淇淋、櫻景冰箱貼、櫻花手提袋……玉淵潭西門附近的小櫻商店內人頭攢動。「今年新上的小櫻熱氣球冰箱貼、小櫻徽章，都賣得不錯。」店員介紹道。

玉淵潭公園管理處文創經營中心主任郭欣說，3月初開始，公園推出「一口愛上玉淵潭」主題系列產品，滿足年輕消費者對顏值與味蕾的雙重需求。

記者在哈爾濱中央大街附近的「魔法文創中心」看到，面積不大的空間內陳列著各式各樣的精美文創產品，前來選購的顧客絡繹不絕。工作人員介紹，冰雪季雖然已經過去，但人們對「爾濱」文創產品熱情依舊，許多產品上架不久就被「一搶而空」。

「雖然錯過了冬天的『爾濱』，這裡春天依舊能給我帶來驚喜！」杭州遊客韋女士說，她購買了冰箱貼和明信片，將美好記憶帶回家。

蔓越莓口味的馬迭爾冰棍、大雪人造型甜品、「戀上哈爾濱」立體賀卡……各類文創產品不僅包含著地域特色、奇思妙想，更有科技賦能和IP加持。在哈爾濱極地公園內的淘學企鵝文創店，400多種文創產品在兩個月內銷售額就突破2000萬元。

遊客在江蘇蘇州留園賞花遊玩。(新華社)

釋放春日經濟新動能

湖北發放200萬張文旅惠民券，部分熱門A級景區免費入園；廣西柳州在紫荊花花期開通「醉美紫荊花專線」，讓市民遊客免費乘坐；杭州七里揚帆、大慈岩、靈棲洞、好運島等景區面向全國全日制在校大學生免門票……

商務部 將2024年定為「消費促進年」，堅持「政策+活動」雙輪驅動，在推動出台系列擴內需、促消費政策措施的同時，組織開展豐富多彩的消費促進活動。中國各地擴大優惠舉措、豐富產品和服務供給，推出形式多樣的惠民活動，促進釋放春日經濟新動能。

清明假期，不僅北京、上海、杭州等傳統旅遊目的地「繁花似錦」，小城旅遊也迎來爆發。飛豬數據顯示，濰坊、大同、景德鎮等地是清明假期出遊的「黑馬」目的地，預訂量同比增幅均超10倍。

4月4日至5日，景德鎮昌江區共組織3065人次參加志願服務，其中包括為遊客指路、指引停車場等。「新晉網紅」天水市更是將部分中小學操場、醫院面向外地遊客免費提供停車位，在學校設立臨時住宿點，協調解決旅客住宿800餘人次。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬表示，如今旅客對目的地的選擇呈現多元化趨勢，一條老街、一個菜市場、一份獨特的美食，都可能成為一座城市「爆火」的理由，想將流量轉化為消費，還需用誠意和更好的服務打動旅客。

北京師範大學博士生導師、經濟學家萬喆說，今年以來，中國各地多元消費場景的不斷煥新以及促消費政策的持續落地，提振了消費信心，也為消費市場注入了更多動力和活力。