中國、泰國拚觀光 互相免簽證3月1日起生效

中泰簽署互免簽證協定，可望帶動雙邊觀光旅遊。圖為2023年12月7日，泰國文化部在曼谷舉行宋干節（潑水節）入選聯合國非物質文化遺產名錄慶祝活動。（新華社）

據央視新聞報導，28日，中國與泰國 在曼谷簽署互免簽證 協定，該協定將從2024年3月1日起正式生效。消息一出，中國線上旅遊平台相關關鍵字搜索熱度較前一天成長超過7倍。

中國證券報指出，線上旅遊平台攜程在上述消息公布後，關於泰國的相關關鍵詞在該平台上搜尋熱度較前一天成長超過7倍。其中，機票、飯店較上季成長均超過6倍左右。

攜程集團副總裁秦靜表示，中泰永久互免自簽從3月1日起正式實施，銜接原本至2月29日結束的對中國遊客免簽政策。協議簽署後，將極大方便中泰兩國人民往來。另一方面，中國則是離泰國最近的「冰雪遊」目的地，永久免簽將進一步促進泰國遊客赴華旅遊，有利於中泰旅遊資源互補。

央視月初就曾報導，泰國總理賽塔2日宣布，中泰兩國將從3月起永久互免對方公民簽證。中國外交部發言人汪文斌同日在例行記者會上也回應稱，中泰進一步加強人文交流，互免簽證符合兩國人民的根本利益。目前雙方主管部門正就具體事宜密切溝通，中方期待有關安排早日落地生效。

事實上，為吸引中國觀光客，泰國官方去年就曾宣布自2023年9月25日起至今年2月29日，對中國遊客實施五個月免簽制度，遊客持中國護照及旅行證入境泰國，無需申請旅遊簽證，免簽證停留不超過30天。官方數據顯示，泰國去年共有2800萬人次遊客到訪，中國以350萬人次排第2，僅次於馬來西亞的450萬人次。

此次中泰互免簽證正式簽訂前，中國也和新加坡 簽署了互免簽證協定，將於2024年2月9日（即是農曆除夕）正式生效。加上此次的泰國，中國已與逾158國締結涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排。

據同程旅行近期發布的數據，顯示自2023年12月以來，新加坡、泰國、馬來西亞、越南等東南亞海島線路對中國民眾為熱度較高的短線出境遊線路。