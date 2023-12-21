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日本入冬最強寒流 各地紛降大雪 合掌村成銀白世界

中央社東京21日綜合外電報導
日本受到本季入冬以來最強寒流侵襲，以合掌造聚落聞名的岐阜縣白川村也降下大雪。(圖／取自「白川郷観光協会」臉書粉絲專頁)
日本受到本季入冬以來最強寒流侵襲，以合掌造聚落聞名的岐阜縣白川村也降下大雪。(圖／取自「白川郷観光協会」臉書粉絲專頁)

日本正受到本季入冬以來最強寒流侵襲，從北方的北海道到南方的九州地方都受影響，知名景點岐阜縣白川村合掌村（合掌造聚落）及鳥取縣鳥取砂丘今天都降下大雪。

日本放送協會（NHK）報導，受到堪比嚴冬的寒流及冬季型態氣壓分布增強影響，以西日本到北日本靠日本海側為主地區，都因斷續降雪導致積雪持續增加。

影片來源：YouTube CBCニュース

由於這場雪可能一直下到12月23日，民眾必須留意積雪及路面結凍對交通帶來的影響。

位於日本海側的北海道留萌市，從12月17日起開始間歇降雪，到今天上午11時止積雪已達87公分，跟往年相比逾3倍。

受到暴風雪影響，北海道今天上午已有32所公立中小學校臨時停課；富山縣政府預想明天可能連平地都會下大雪，已決定讓102所公立中小學校明天臨時停課一天。

朝日新聞報導，九州北部到明天白天仍有降下「警報級大雪」的可能，福岡管區氣象台呼籲民眾多加留意。

福岡縣今天已有部分地區公車因積雪停駛，甚至也有部分機場航班延誤，明天各交通機關可能受大雪影響發生大規模延誤或是停駛。

富士新聞網報導，兵庫縣香美町今天持續降下不間斷的「警報級大雪」，連泊靠港內的漁船也被雪覆蓋。

石川縣輪島市僅僅一夜就變成銀白世界，連理應習慣降雪的居民也覺得這波最強寒流跟預想不同說，「一早起來嚇了一跳，年紀大了鏟雪真的很辛苦，今年的雪真重」。

今天上午10時30分的鳥取砂丘颳起強風，並降下像是暴風雪般的大雪，讓原本一片土黃色的砂丘變成夾雜著白雪的夢幻景緻。

從滋賀縣來玩的觀光客說，第一次看到雪跟砂形成對比的樣子，「選擇來鳥取玩真是選對了」。

不過，也有從廣島縣來的觀光客看到鳥取砂丘的暴風有點猶豫說，「還是站在這邊看就好了，沒信心能走到那邊去」。

以合掌造聚落聞名的岐阜縣白川村，許多觀光客看到降雪樂不可支，尤其是小孩子，完全不理會天氣寒冷及父母的擔心，在雪中顯出開心又興奮的樣子。

日本 觀光 暴風雪

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