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上海迪士尼全球首座「動物方城市」園區開幕 加入中國風元素

中新社／上海19日電
上海迪士尼樂園「動物方城市」揭幕儀式，「狐狸尼克」和「兔子警官朱迪」亮相。(中新社)
上海迪士尼樂園「動物方城市」揭幕儀式，「狐狸尼克」和「兔子警官朱迪」亮相。(中新社)

全球首個「動物方城市」園區19日在上海迪士尼樂園開幕，20日起正式對公眾開放。這也是繼11月份香港迪士尼樂園開啟全球首個「冰雪奇緣」園區後，迪士尼樂園和度假區業務板塊在中國市場的又一全球首發園區。 　　

據悉，「動物方城市」園區通過機械動畫人偶技術、全新升級建築信息模型（BIM）、投影特效技術最大限度還原了華特迪士尼公司動畫電影「動物方城市」中的角色形象和布景。 　　

為堅持「原汁原味迪士尼、別具一格中國風」的設計理念，上海迪士尼樂園中的「動物方城市」園區中，會出現一些中文標識的創新和幽默，比如道路標識和有趣的商業招牌，將中國遊客可以感受到的文字梗匯集在一起。 　　

12月19日，全球首個「動物方城市」園區在上海迪士尼樂園揭幕。(中新社)
12月19日，全球首個「動物方城市」園區在上海迪士尼樂園揭幕。(中新社)

在「熱力追蹤」環節，進入景點後，遊客將化身為動物城警局的新警員，跟隨電影主角一起踏上大追捕之旅。並且「熱力追蹤」還搭載了在上海迪士尼樂園中首次使用的無軌乘騎系統，遊客將搭乘動物方城市警局的全地形警車穿梭在冰川鎮、撒哈拉廣場、雨林區等不同地貌，感受滑過冰面、脫軌衝向街道。 　　

此外，充滿動物城細節的餐飲體驗將電影中的美食帶入現實世界。園內將提供山楂味棒棒冰、大象甜品、胡蘿蔔造型的蛋捲三明治、旅鼠棉花糖等周邊產品。

上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足，具有特色的爪爪棒冰吸引遊客。(中新社)
上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足，具有特色的爪爪棒冰吸引遊客。(中新社)

上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)
上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)

上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)
上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)

上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)
上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)

迪士尼 冰川 香港

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