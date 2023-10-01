我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／年少甘迺迪 荒島等救兵 椰殼傳書信

不滿麥卡錫 共和黨強硬派蓋茨擬提案罷黜

中國長假各地人擠人 3分鐘移動2步、吃飯等4小時

記者謝守真／即時報導
9月30日，有旅客在長城旅遊時表示，爬長城一點都不累，因為「三分鐘只要走兩步」。（圖／取自浙江新聞）
9月30日，有旅客在長城旅遊時表示，爬長城一點都不累，因為「三分鐘只要走兩步」。（圖／取自浙江新聞）

中國中秋+「十一」8天連假9月29日開始，各熱門旅遊地再現「人从众」（「人從眾」的簡體字，用以比喻人滿為患）景象。還有上長城旅遊的旅客自嘲，爬長城一點都不累，因為2分鐘只走了兩步。

中新網微信公眾號和齊魯晚報指出，9月29日連假期第一天，很多民眾出遊的關鍵字就是「堵！堵！堵！」9月30日假期的第二天，之前被堵在路上的民眾大多已到達目的地，到了假期第三天的10月1日，毫無懸念各地景區都迎來人潮爆滿的景象。

在浙江，海寧鹽官景區已發布提示稱，10月1日網路預約觀潮遊客已接近上限，目前10月1、2、3日均已關閉網路預約頻道。浙江省博物館的之江館區更成為新晉「頂流」，公開數據顯示，截至9月30日午間，之江館的10月1日至6日各時段線上預約全部早已額滿。

中國文化和旅遊部最新消息指出，今年中秋、「十一」假期中國境內旅遊，出遊預計達8....
中國文化和旅遊部最新消息指出，今年中秋、「十一」假期中國境內旅遊，出遊預計達8.96億人次，較去年成長86%，實現其境內旅遊收入人民幣7,825億元，年增達138%。（圖／取自央視新聞）

另，在上海，外灘放眼所見全都是人，遊客擠到水洩不通，人龍蔓延看不見盡頭。而在南京，有旅客表示，想去夫子廟，才進去5分鐘不到，便被人流給勸退。

萬里長城同樣擠到水泄不通，有網友稱，爬長城一點都不累，因為「3分鐘只走了2步」。西安的兵馬俑也有類似情形，有旅客9月30日前往參觀時表示，遠遠的只看到一堆「人頭」，卻不見兵馬俑，尤其在一號坑人多到「幾乎挪不動腳」。

中國正值疫後最長連假「中秋＋十一」假期，不少熱門景區人滿為患。（圖／取自小紅書）
中國正值疫後最長連假「中秋＋十一」假期，不少熱門景區人滿為患。（圖／取自小紅書）

此外，由於各景區人滿為患，不到傍晚6時，許多餐廳已排起長長人龍。位於成都奎星樓街的網紅火鍋店，線上平台排號已達到645桌。微博上還有網友曬出候位號碼牌照片，顯示已經等了4個小時還沒能排上。

據央視新聞報導，中國文化和旅遊部預計，今年中秋、「十一」假期，中國境內旅遊出遊旅客將達8.96億人次，較去年成長86%，境內旅遊收入可望達到人民幣7,825億元，年增達138%。

微信 博物館 微博

上一則

城市傳真／賭城新地標 「大圓球」夜夜精采

延伸閱讀

新聞眼／喊話團圓、積極備戰 一個中秋兩岸各有心思

新聞眼／喊話團圓、積極備戰 一個中秋兩岸各有心思
法拉盛中秋巡遊 弘揚中華文化

法拉盛中秋巡遊 弘揚中華文化
新僑服務中心 首辦中秋慶典

新僑服務中心 首辦中秋慶典
法拉盛中秋煙火 吸引數百居民

法拉盛中秋煙火 吸引數百居民

熱門新聞

第一批透過免簽證抵達泰國的中國公民遊客，今天在曼谷的機場受到貴賓般的禮遇，由泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親自迎接。（Getty Images）

首批免簽中客來了 泰國總理力圖振興觀光業 親赴曼谷機場迎接

2023-09-25 19:11
中國即將到來的「十一」長假，東京與首爾是中國民眾海外旅遊的熱門選擇。 圖為東京淺草寺。（歐新社）

中國「十一」長假將至 東京、首爾為境外遊熱門地

2023-09-25 01:34
專家透露在飛機上有「6種NG穿著」，建議大家不要穿，它們甚至會帶來危險，嚴重恐怕小命不保。（Getty Images）

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

2023-09-04 02:20
中國官方估算杭州亞運將為杭州與周邊城市帶來經濟效應。(中新社)

亞運預料將為杭州帶來逾2000萬遊客消費力

2023-09-24 11:30
大阪環球影城利用人氣角色製作紙花，讓遊客自發性帶回家收藏，從而減少了清潔負擔。（截圖自大阪環球影城官方X平台）

大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思 遊客帶回家就少了這負擔

2023-09-21 03:37
鮭魚們身體的顏色變成了虹彩鱗片，看起來像是穿著一件大紅袍。（Getty Images）

生活／阿拉斯加鮭魚洄游 趕赴生死慶典

2023-10-01 02:17

超人氣

更多 >
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門
杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄