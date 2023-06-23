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上海敞篷雙層觀光巴士9月說再見 觀光客搶搭

特派記者林宸誼／上海即時報導
上海敞篷雙層觀光巴士9月說再見。（記者林宸誼／攝影）
上海敞篷雙層觀光巴士9月說再見。（記者林宸誼／攝影）

搭雙層觀光巴士，瀏覽城市風光，成為觀光客選擇之一，包括歐洲、北美及馬來西亞、日本和台灣，皆推出雙層觀光巴士。不過近日在中國社交平台，有關「上海敞篷巴士」9月將退出市場的討論相當熱烈，甚至還有人說「再不坐就真的要沒有了！」

「你看那是開瓶器（上海環球金融中心）、注射器（金茂大廈）和打蛋器（上海中心大廈）。」一位上海民眾，指著窗外上海著名三件套建築，對著6歲兒子說。

小朋友趴在欄杆上欣賞外灘風景。（記者林宸誼／攝影）
小朋友趴在欄杆上欣賞外灘風景。（記者林宸誼／攝影）

實際到人民廣場，看到的大部分都是封閉式的雙層觀光巴士，但有些觀光客寧可多花半小時到1小時，就為了要搭到敞篷雙層巴士。登上春秋敞篷雙層巴士觀光1線，上車的乘客幾乎都直奔2樓。車尾「網紅打卡處」，甚至早早有乘客佔據「最佳位置」。

沿途每一站，都有乘客上下站，不少遊客紛紛拍照打卡。不過若是遇到酷熱夏天，或者下雨下雪天，敞篷巴士的體驗感可能打折扣。

些觀光客寧可多花半小時到1小時，就為了要搭到敞篷雙層巴士。（記者林宸誼／攝影）
些觀光客寧可多花半小時到1小時，就為了要搭到敞篷雙層巴士。（記者林宸誼／攝影）

賣票的員工表示，搭雙層巴士仍以觀光客為大宗，「外地來的觀光客佔六成，剩下四成是假期不想出城的上海人。」

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，因為車齡到了要退出，另外現在的車企並沒有造雙層的柴油敞篷觀光巴士，目前已著手招投標，計畫採購8台純電動雙層巴士。新車將採用封頂式，車內更寬敞。

陸家嘴建築群。（記者林宸誼／攝影）
陸家嘴建築群。（記者林宸誼／攝影）

2010年，春秋旅遊定制8輛敞篷雙層巴士。當年9月開始，通體亮紅的都市旅遊敞篷雙層巴士穿梭在上海的大街小巷。這8輛車也是上海目前僅有的敞篷雙層巴士，社交平台有關它們的「種草貼」討論不斷。

澎湃新聞報導，目前全中國共有20多個城市有雙層觀光巴士，絕大多數是封頂式。2022年11月，四川成都雙層巴士回歸，推出「城市新中軸觀光線-成都味道」美食套餐，包含多種美食；2023年1月，濟南泉城能K歌的雙層觀光巴士亮相。

2023年4月，全中國首輛「音樂茶歇巴士」在廣州二沙島發車；2023年4月， 陝西西安首輛唐詩主題觀光巴士發車；2023年6月，西安城市觀光車「喜劇巴士」主題觀光車和「博物館號」主題觀光車全新上線。

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