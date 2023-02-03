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澳門加碼拚觀光 將向大陸、台灣及海外送12萬張機票

記者葉文義／即時報導
澳門旅遊局局長文綺華表示，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向中國大陸、台灣及海外送出12萬張機票。(新華網)
澳門旅遊局局長文綺華表示，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向中國大陸、台灣及海外送出12萬張機票。(新華網)

香港計畫大手筆派發50萬張免費機票以推動香港旅遊經濟後，澳門馬上宣布跟進。據「澳門日報」3日消息，澳門旅遊局局長文綺華預計，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向中國大陸、台灣及海外送出12萬張機票，同時還加碼推出「旅遊資助計畫」。

文綺華表示，澳門政府還推出「旅遊資助計畫」，該計畫的基礎是要求旅客在澳過夜住宿，希望延長旅客或團客留澳時間。

具體來說，澳門將資助廣東省赴澳過夜的旅行團每人每晚150澳元（約18.6美元），兩晚300澳元（約37.1美元）；廣東以外省份的旅行團每人每晚250元（約30.9美元），超過兩晚則資助每人400元（約49.5美元）。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，正月十五至「五一」假期相對是旅遊淡季，相信恢復團客對旅遊市場有一定幫助。此次復團不僅是四省一市，而是中國大陸全部地區。澳門旅遊局除了開拓中國大陸客源，亦會向海外推出旅遊優惠措施。

3日上午，中國大陸國務院聯防聯控機制發布通知稱，2月6日起，全面恢復大陸與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復大陸居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

據「澳門日報」報導，今年1月8日實施免核酸檢測通關，當日旅客已近4萬人次，較去年日均增加超過154％。大陸七天（1月21日至27日）的春節黃金周假期，據初步統計，總入境澳門旅客45.1萬人次，與去年春節黃金周比較，大幅上升297％。酒店平均入住率也相當理想，春節黃金周澳門酒店平均入住率超過85％，較去年春節上升22個百分點。

澳門 香港 國務院

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