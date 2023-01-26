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新加坡樟宜機場強力復甦 客流量居亞太之冠

中央社新加坡26日專電
圖為樟宜機場第3航廈大廳。中央社
圖為樟宜機場第3航廈大廳。中央社

跨境旅遊逐步復甦之際，具有區域航空樞紐地位的新加坡樟宜機場2022年客流量強力回升，位居亞太之冠；官員透露，去年12月中左右，每週旅客量約100萬人次，已達疫情前的75%。

回顧2022年，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率提高、疫情趨緩，新加坡4月擴大鬆綁邊境以來，樟宜機場人潮跟著回流。樟宜機場集團網站數據顯示，去年4月至11月，機場每月旅客量穩定成長，從193萬人次一路上升至396萬人次。

新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）去年12月中也在臉書發文表示，樟宜機場每天約有15萬旅客，每週旅客量約100萬人次，已達到COVID-19疫情前的75%。

COVID-19疫情爆發後，重創全球航空業，樟宜機場更是飽受衝擊，原本人聲鼎沸的機場大廳變得十分寂靜。旅客量驟減之際，機場第2、第4航廈也關閉。

如今旅客量逐步回流，這2個航廈已陸續在2022年重啟，並強化自動化應用，加快旅客登機、託運行李及出入境的速度。

目前樟宜機場4個航廈都投入運作，每年可容納旅客量超過7000萬人次。疫情爆發前，樟宜機場2019年旅客量為6830萬人次。

另外，連結性也是樟宜機場復甦的一大助力。樟宜機場集團指出，截至2022年12月，有95家航空公司的航班由樟宜機場飛往全球約140個城市，這是疫情前的82%，其中包括韓國濟州島等4個新增航點。

不僅於此，旅客量大幅回升之際，樟宜機場趁勢推出新服務，旅客可透過iChangi應用程式即時掌握託運行李的行蹤。目前有30多家航空公司參與，華航、長榮及星宇航空都在其中。

「海峽時報」（The Straits Times）之前報導，以國際客流量來看，樟宜機場以3200萬旅客人次居亞太之冠，大幅領先泰國的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）及韓國仁川國際機場。

不過，儘管樟宜機場躍居亞太最繁忙機場，亞太區整體航空業復甦的腳步仍落後其他地區。據報導，其他地區的旅客量已恢復至疫情前的75%至90%。

展望未來，報導引述專家指出，俄烏戰事影響燃油價格，經濟成長放緩、通貨膨脹等因素也將持續衝擊航空業；預估到2024年底，亞太區航空業才會全面復甦。

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