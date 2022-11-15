「東京米其林指南2023」揭曉 422家餐廳入選

新科一星餐廳UDATSU SUSHI。圖／摘自米其林官網

《東京米其林指南2023》公布，共有422家餐廳入選，12家三星 餐廳名單與去年相同；甫於今年4月開幕的懷石料理餐廳「明寂（Myojaku）」，首次入選便勇奪二星；法料餐廳SÉZANNE，則從一星晉升二星；雙雙成為今年最受矚目的新科二星餐廳。在一星餐廳方面，共有16家新一星餐廳；同時有12家餐廳獲得綠星肯定。

今年三星餐廳名單與去年相同，12家餐廳都繼續維持高水準演出，其中3家——「Kanda」、「Quintessence」與「Joël Robuchon」，已連續16年蟬聯三星，實屬不易。

在39家二星餐廳當中，有兩家新科二星餐廳。首度入選即摘下二星的懷石料理「明寂（Myojaku）」，由主廚中村英壽（Hidetoshi Nakamura）領軍，在帶著侘寂風格的簡約日式空間中，展現和諧、簡單與純粹的食材之美。

今年最受矚目摘星餐廳「明寂（Myojaku）」，首度入選即摘下二星。圖／摘自米其林官網

另一家新科二星餐廳「SÉZANNE」，去年是一星餐廳，來自英國的主廚丹尼爾．卡爾弗特（Daniel Calvert）曾分別待過兩家米其林三星餐廳——紐約的Per Se與巴黎的Épicure，他也曾任職於香港 的星級法式小酒館Belon。在香港的生活經驗，也提升了丹尼爾．卡爾弗特應用亞洲食材的能力。SÉZANNE的招牌菜之一水煮雞，靈感正是來自於中國醉雞食譜，以日本鬥雞和法國侏羅產區的黃葡萄酒烹製而成。

法料餐廳「SÉZANNE」，今年由一星晉升二星。圖／摘自米其林官網

在16家新科一星餐廳當中，有5家是頂級日料餐廳，分別是走創意美食路線的「Guchokuni」、「Torakuro」、「Shigeyuki」、「Yakumo Uezu」，與傳統日料餐廳「Ginza Kousui」。

新科一星餐廳當中有4家是壽司餐廳，包括走傳統路線的「Edomae Sushi Hanabusa」、精緻且高度個性化的「Oku」和「Sushi Ichijo」，以及創意十足的「UDATSU SUSHI」。

粵菜餐廳「Ippei Hanten」與義大利 餐廳「GUCCI OSTERIA da Massimo Bottura」，也在今年首度獲得一星肯定。16家新科一星餐廳當中有4家是法料，分別是「amarantos」、「NéMo」、「élan」與「PRUNIER」。第16家新科一星餐廳則是由川島主廚（Chef Kawashima）所領軍的「TOKi」，餐廳名「TOKi」是西班牙巴斯克（Basque）語中的「地方」的意思，採用來自奈良的食材，再以川島主廚在西班牙所學習到的創意技法來表現。

義大利餐廳「GUCCI OSTERIA da Massimo Bottura」，是今年的新科一星餐廳之一。圖／摘自米其林官網

在個人獎項方面，神樂坂石川（Kagurazaka Ishikawa）餐廳的石川英樹（Hideki Ishikawa），獲頒「米其林廚界導師獎（The MICHELIN Mentor Chef Award）」；傳（Den）餐廳的Emi Hasegawa，則獲得「米其林服務獎（The MICHELIN Service Award）」肯定。

《東京米其林指南2023》入選名單一覽：

•12家三星餐廳

•39家二星餐廳（1家升星、1家新入選）

•149家一星餐廳（16家新入選）

•12家綠星餐廳

•222家必比登推介（38家新入選）