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日本箱根必訪「小王子博物館」將閉園 粉絲直呼捨不得

編譯徐榆涵／即時報導
日本神奈川縣箱根的小王子博物館將閉館。（取材自小王子博物館官方推特）
日本神奈川縣箱根的小王子博物館將閉館。（取材自小王子博物館官方推特）

疫情影響，旅遊人數大減，位在日本神奈川縣箱根、世界上唯一一間以「小王子」為主題的「小王子博物館」28日宣布，將於明年3月31日閉園，不少粉絲大呼不捨。

小王子博物館透過官方推特發文表示，小王子博物館自1999年6月29日開園以來，一直深受大家喜愛，但疫情導致遊客減少，加上建築物老化，將於2023年3月31日閉園，感謝粉絲的關照，對於給大家造成不便表示歉意，同時衷心感謝各位多年的支持。

日本神奈川縣箱根的小王子博物館將閉館。（取材自小王子博物館官方推特）
日本神奈川縣箱根的小王子博物館將閉館。（取材自小王子博物館官方推特）

閉園消息一出讓粉絲相當不捨，紛紛表示，「真的好可惜」、「本來只要去箱根玩，就一定會去小王子博物館的」、「真的好美好喜歡」，也有人說要趁閉園前再去一次。

據了解，小王子博物館的建造是為了紀念《小王子》作者聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）的100歲生辰，館內除了呈現作者的生平外，還有各式各樣出現在《小王子》裡的場景和人物，讓旅客身歷其境。

博物館 疫情 推特

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