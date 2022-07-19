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新疆被遊客擠爆 草原人比羊多 獨庫公路堵車逾10小時

記者賴錦宏／即時報導
在北京疆喀納斯景區，遊人如織。（鳳凰網）
在北京疆喀納斯景區，遊人如織。（鳳凰網）

暑假旺季，新疆5A級旅遊景區幾乎場場爆滿，日均接待量突破11萬人次，日均接待量與6月環比增幅達201.08%。「新疆被全國遊客擠爆」衝上熱搜。不少中國遊客表示，「草原上人終於比羊多了！」獨庫公路甚至被堵塞，全程10小時路程，有5個小時都在排隊。

據鳳凰網報導，今年暑期部分省份疫情趨緩，加上新疆古爾邦節放假5天，7月以來，那拉提、喀納斯、天池、賽裡木湖、可可托海等景區每天實際購票人數都在1萬人以上。

在星級飯店出租率方面，7月以來，熱門旅遊目的地伊犁、阿勒泰兩地的酒店出租率達到90%以上。不少中國網友上傳草原照片，原本一望無際大草原擠滿人潮，甚至比羊群還要多。在很多人的想像中，這樣人流爆棚的場景，可能會出現在全中國五一假期、十一假期的任何一個網紅景點，但就是不應該在以「地廣人稀」著稱的新疆。遊客們反映這是個很荒謬的現實，因為看見這麼多人很難在這裏獲得徹底的放空。

新疆自駕遊的必玩之路，獨庫公路串聯了那拉提等多個知名景區，號稱「全國最美」。今年暑期，不少遊客就被堵在獨庫公路上。100公里路程走了8個小時，獨庫公路罕見大堵車，變成了「堵哭公路」。

除了5A級旅遊景區，新疆其他知名景區也出現了爆滿的場景。天山天池景區小程序獲得的數據顯示，截至上午11時，天山天池景區在園人數已超過4500人。此前的9日古爾邦節當天，天山天池景區接待的遊客達1.67萬人，主景區人數較2021年同期增長46%，門票收入同比增長30%。

不僅如此，因為遊客增加的原因，很多酒店、民宿也跟着漲價。以「八卦城」聞名的特克斯縣為例，條件稍好的民宿，價格普遍超過1800元（人民幣，下同，約268美元），且需要提前預訂。特克斯某民宿8月初的房間已經被訂滿，親子房等熱門房型的訂單甚至已經排到8月中旬。

此外，同類型的木屋民宿，包含機場接送服務的獨棟別墅價格居然直接飆升到了1萬7000元，另外一家不在景點內的民宿，價格低點兒，也要1萬多塊。

暑假新疆被遊客擠爆。遊客們在網絡上曬出排隊或者堵車的照片，吐槽不斷，最狠的一句大...
暑假新疆被遊客擠爆。遊客們在網絡上曬出排隊或者堵車的照片，吐槽不斷，最狠的一句大概是，「草原上的人終於比羊多了」。（鳳凰網）
在新疆景點排隊等候觀光車的人們。（鳳凰網）
在新疆景點排隊等候觀光車的人們。（鳳凰網）

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