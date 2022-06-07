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日本周五開放觀光團入境 規定買防疫險且全程導遊陪

編譯葉亭均／綜合報導
日本將開放海外觀光團入境。（路透）
日本將開放海外觀光團入境。（路透）

日本自周五（10日）起正式開放部分外國旅行團遊客入境，然而條件很嚴格，遊客必須戴口罩、購買新冠防疫保險，而且「從入境到出境」都要有導遊陪同。

日經報導，根據日本觀光廳7日公布的準則，觀光客將是2020年初新冠疫情爆發以來首度獲准入境日本，但必須是參加日本旅行社或其他接待組織主辦的旅行團。

旅行社必須確保觀光客同意戴口罩並購買針對與新冠病毒相關醫療支出理賠的保險。觀光客還必須同意避免「3C」，也就是閉密空間、人多擁擠處與近距離接觸環境。

日本觀光廳發布的16頁的指引還要求旅行社「在整個旅程中」都必須有地陪人員陪伴，陪伴人員必須追蹤觀光客的活動，以便在快篩陽性案例出現時，適當辨明近距離接觸的範圍。

這份指引是基於包括自5月以來，來自美國、澳洲、泰國和新加坡等50人試驗觀光的結果。

允許觀光團入境的行動，可能會測試對入境日本觀光的興趣，包括觀光客與經營旅行團的旅行社。

日本允許包括台灣、南韓、中國大陸和新加坡在內被劃分為「藍色」的98個國家與地區旅客入境。這些旅客在入境時不用接受篩檢和隔離，無論他們的疫苗接種狀態，不過，仍須提供出發到日本前72個小時內的新冠篩檢陰性證明。

觀光 日本 新加坡

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