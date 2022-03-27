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潑水節前後疫情若平穩 泰國6月全面開放

中央社曼谷27日專電
泰國政府決定4月潑水節後確診案例若未激增，將於6月起取消所有入境防疫限制。圖為2019年的潑水節。(Getty Images)
泰國政府決定4月潑水節後確診案例若未激增，將於6月起取消所有入境防疫限制。圖為2019年的潑水節。(Getty Images)

泰國觀光經濟，加上週邊國家逐漸開放的壓力，俗稱潑水節的泰國新年宋干節前後若2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數未激增，泰國政府預計6月起取消所有入境防疫限制。

為了吸引外國遊客赴泰旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，並隨著COVID-19疫情趨緩而不斷放寬規定。今年4月1日起，旅客登機前不必再附上PCR核酸檢測證明，入境落地後須進行PCR核酸檢測，並住在旅館一晚，落地後第5天自己進行ATK快篩測試。

旅客赴泰前要有完整接種疫苗證明、旅館訂房證明和保額2萬美元的保險，並上網申請Thailand Pass，有了Thailand Pass才能入境。

泰國下一步放鬆入境措施預計是5月，屆時旅客落地不再須進行PCR核酸檢測而改以ATK快篩取代。而隨著週邊國家如新加坡、馬來西亞和越南解除入境限制，泰國吸引國際觀光客壓力倍增。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，如果4月宋干節（俗稱潑水節的泰國新年）前後確診數沒有增加，6月起將取消Test and Go計畫以及Thailand Pass，也就是說，屆時國際旅客入境將如疫情前一樣沒有防疫限制。

2019年泰國全年觀光人次約為4000萬，觀光暨體育部原先預估今年可達到1000萬人次。皮帕指出，受到Omicron變種病毒疫情以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響，他們將目標下修到700萬人次。

宋干節過去兩年因為疫情無法舉行活動，褪色不少，2020年疫情爆發第一年，政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節；2021年疫情稍緩，政府勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，仍禁止大型潑水活動。

經過2年乾涸的宋干節，泰國政府同意今年的4月13到15日的宋干節可以舉辦慶祝活動，也同意民眾跨府旅行或是返鄉，希望藉此刺激觀光和經濟。

泰國疫情指揮中心24日宣布民眾可以到寺廟進行傳統宗教儀式，也可以和長輩團聚和進行淋水祈福儀式，但盡量避免長時間的聚餐，指揮中心也禁止在公共場合潑水或進行泡沫派對，並建議民眾參加活動前先做快篩測試。

泰國近日每天新增確診數約在2萬5000例左右，公共衛生部預估若民眾都能遵守防疫規範，預估宋干節前每日新增確診數可降到2萬左右；但若疫情爆發，最糟的狀況將會是每日新增10萬人確診，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已經要求各府上緊發條，注意落實防疫措施。

泰國 疫情 觀光

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