福島縣磐城市「奇蹟鋼琴」 助311災民心靈重建

日本東北有一條約500公里長的「3.11傳承之路」，福島縣磐城市震災傳承未來館就在這「路」上，館內有一台助災民心靈重建的「奇蹟鋼琴」。(中央社)

日本 東北地區有一條約500公里長的「3.11傳承之路」，福島縣磐城市震災傳承未來館就在這條路上，館內有一台「奇蹟鋼琴」，琴聲能撫慰人心，協助災民心靈重建。

記者3個月前參訪這座磐城市震災傳承未來館，看到展館前方中央地帶擺設一架黑色的大鋼琴，上面立牌標示著「奇蹟鋼琴」。

館方導覽員說，2011年3月11日是福島縣磐城市的豐間國中舉行畢業典禮的日子，就在老師彈奏鋼琴祝賀學生畢業的幾個小時後，311大地震 引發的海嘯來襲。

瞬間學校被震毀，防衛省自衛隊員在救災時看到這台被泥沙裹住的大鋼琴，心想這是承載著許多人珍貴回憶的大鋼琴，不忍心把它當垃圾處理，於是放在學校體育館內。

震災2周後，在磐城市經營鋼琴店的遠藤洋找來親友等6人開始修復這台被海嘯污泥、鹽水侵襲過的鋼琴，半年後終於修復，被稱為「奇蹟鋼琴」。

311大地震當年的12月31日日本放送協會（NHK）的紅白歌唱大賽，5人偶像天團「嵐」在支援東北的企畫表演中，成員櫻井翔就在NHK館舞台上彈奏這台奇蹟鋼琴，成員們及表演的歌手們在悠揚琴聲中齊唱一曲「故鄉」，感動人心。

遠藤曾說，起初他也認為，修復這台鋼琴是根本是不可能的任務，但他很想讓福島的學童知道，付出努力或許可以讓不可能化為可能。

「奇蹟鋼琴」就在值得紀念的日子常被派上用場，包括知名鋼琴師、女子2人歌唱組合Kiroro曾在這座場館的大鋼琴前錄製歌唱影片。除了運至日本各地參與演奏活動，也曾被運至台灣、新加坡 展示。

磐城市震災傳承未來館面臨太平洋，在薄磯海水浴場附近，從頂樓可欣賞白砂海灘和美麗的海岸線。有時磐城語部（講述員）在此對遊客訴說經歷311大震災的故事以及防災、減災的重要性。

記者3個月走訪這座展館，聆聽67歲的講述員小野浩的講解。他強調，一定要認為強震後會有海嘯來襲，要懂得迅速到高處避難。

他說，2011年3月11日下午2時46分發生規模9.0強震，最大震度7，磐城市的最大震度6弱。下午3時8分小名濱海港觀測到第一波海嘯，高度2.6公尺，3時27分豐間及薄磯地區第2波海嘯襲來，高度8.57公尺。3分鐘後氣象廳海嘯高度上修為10公尺以上。

受到強震及海嘯侵襲，磐城市有468人罹難，其中薄磯一地116人、豐間85人罹難。

小野除了在館內用自製的影片做解說，還帶著遊客搭遊覽車做說明。他在遊覽車上邊說明邊拿出一面黃底畫有燈塔插圖的手帕。

住在磐城市的10歲女童鈴木姬花死於311大地震海嘯，她生前期盼有一天能成為設計師，曾以當地的鹽屋崎燈塔作畫，參加比賽得獎。她罹難後，她父母將這副圖畫設計成手帕，希望做為愛女曾來到人間走一遭的證據。這款手帕上市10年，賣出逾一萬條，所得逾200萬日圓（約1萬7240美元）全數捐出作為賑災款。

鈴木姬花設計的手帕在磐城市廣為人知，當地的311講述員組織希望更多人重視生命、關心災後重建，去年就在磐城市震災傳承未來館門口舉辦在黃手帕上留言的活動。可看到民眾在黃手帕上寫出悼念罹難者或為災民加油的寄語。

17世紀俳句師人松尾芭蕉走訪之處被稱為「奧之細道」，現在日本東北地區有一條長約500公里的「3.11傳承之路」，被喻為現代版奧之細道。位於福島縣靠太平洋沿岸的雙葉町的「東日本大震災原子能災害傳承館」（暫譯311核災傳承館）也在這條「路」上。

這座傳承館於2020年9月開館。所在地雙葉町是東京電力公司福島第一核電廠發生核災後唯一全町（相當於鎮）被下令居民須疏散到外的町。館內展示著由福島縣蒐集到有關震災與核災的文物約24萬件的一部分，設有導覽劇場除了播放影片等。

傳承館由福島縣郡山市出身的日本大學工學系建築學科空間設計研究室教授渡部和生設計。3層建築，總面積約5300平方公尺。傳承館的設立，主要是要做為福島國際產業研究都市（Innovation Coast ）的發訊基地，以協助311受災嚴重的福島縣濱通地區產業迅速恢復。

渡部曾表示，展館雖肩負傳承震災與核災教訓的重大任務，但他不希望這是一棟讓人感覺頗具防禦性、沉重感的建築，而是希望像海邊的家一樣，具輕盈、親近感，也可以是一座人與人心靈交流的設施。